La directora de la Seguridad Social afirma que no hay 'caos' y no actuará para mejorar la gestión Afirma en un informe que remitirá a Madrid que todos las personas que acuden a las oficinas son atendidas y justifica las colas en la puerta

La directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Las Palmas, Silvia de la Hoz, rechaza la existencia de un «caos» en la atención a los ciudadanos, como denuncian los sindicatos, y justifica «con excusas» la existencia de las colas que se forman cada mañana por parte de personas que acuden para ser atendidas ante la imposibilidad de encontrar cita presencial. Su negativa a reconocer el problema supone, a juicio de los representantes sindicales de UGT y CC OO en la Seguridad Social que De la Hoz, «no tiene intención de hacer cambios en su forma de gestionar para mejorar el servicio al ciudadano». «Esto es una salida hacia adelante y vivir de espaldas a la realidad», indica la representante de CC OO, Hortensia Rodríguez.

Durante un encuentro mantenido con las organizaciones sindicales esta semana, De la Hoz les hizo llegar un informe que será remitido a Madrid y en el que asegura que las colas que se forman cada día se debe a que en el edificio de Pérez del Toro «confluyen cinco centros que reciben atención ciudadana». «La entrada (...) se encuentra en una curva y con pocos metros de ancho, por lo que es normal que a primera hora de la mañana se produzca aglomeración de personas, pues se acumula los que tienen cita con los que no la tienen, cola que se difumina o desaparece a lo largo de la mañana», recoge el escrito, en el que también se asegura que todos los ciudadanos que acuden al INSS sin cita son atendidos.

CONCENTRACIÓN 4 de marzo Los sindicatos CC OO y UGT han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno.

Ciudadanía Los sindicatos llaman a los ciudadanos a acudir para denunciar «la vulneración de sus derechos».

Tenerife En la isla vecina la concentración será ante la Subdelegación del Gobierno y comenzará a las 12 de la mañana.

Cambio Los sindicatos afirman que está en la mano de los ciudadanos cambiar la situación de la Seguridad Social.

Desde las organizaciones sindicales se rebate esta afirmación y se apunta que algunas personas de la cola acuden a otros servicios pero que «el grupo más numeroso» espera para ser atendido por el INSS para cuestiones propias de prestaciones.

«Además es falso que la cola desaparece a lo largo de la mañana. Hay personas hasta después de las 13.30 y que llevan esperando desde las 5 o las 6 de la mañana», apuntan los sindicatos, que afirman que no todo el mundo que espera en al cola es atendido cada día. «Hay personas que tienen que volver al día siguiente tras horas de espera», añaden los representantes sindicales, que afirman que los propios medios de comunicación han podido confirmar estos hechos que ahora niega la directora del INSS.

De la Hoz justifica que exista más volumen de trabajo en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife porque en los centros de la segunda no se tramita la incapacidad temporal y la prestación de nacimiento y cuidado del menor. «Si esa es la razón de la desigualdad igual ya está resuelto el problema», manifiestan los representantes sindicales.

Rodríguez critica que la directora del INSS se tome «como algo personal» las denuncias de los sindicatos sobre el «deficiente servicio» que se presta en Las Palmas. «Si le diera calidad al ciudadano y no le quitara el derecho a entrar en un servicio público y ser atendido no diríamos nada pero es que la situación es insostenible y como organizaciones sindicales no podemos quedarnos de brazos cruzados», manifiesta Rodríguez.

El representante de la Seguridad Social en la UGT de Canarias, Gustavo Martín, afirma que De la Hoz «tiene la sensación de que el mundo está en contra de ella» pero, afirma, la realidad es que la atención de la ciudadanía «se ha resentido mucho en su etapa».

«Puede cerrar las puertas, olvidarse de la calle y meter la cabeza bajo tierra pero la realidad es que el servicio que se da al ciudadano ha empeorado mucho», señala Martín, que lamenta que De la Hoz «no tome medidas y busque soluciones» al actual caos en la Seguridad Social.

Nueva propuesta para aumentar la plantilla

Los representantes sindicales por UGT y CC OO en la Seguridad Social, Gustavo Martín y Hortensia Rodríguez, respectivamente, llevaron ayer a la Ejecutiva Provincial del INSS una petición de aumento de personal en los centros de la provincia de Las Palmas.

Los empresarios y la propia administración que forman parte de este órgano de control de la gestión de la Seguridad Social y la Tesorería firmaron la propuesta, que ahora será elevada al Consejo General de las ejecutivas provinciales. Sin embargo, como indica Hortensia Rodríguez, la esperanza de que se resuelva el problema de Las Palmas «es poca» puesto que en los últimos ocho meses se han elevado a Madrid hasta ocho propuestas en este sentido y ninguna se ha resuelto con más dotación de personal.

«La respuesta del Consejo siempre es la misma, que se dan por enterados pero no convocan más plazas», indica Rodríguez.

Como denuncian los sindicatos, en la provincia de Las Palmas existe un déficit de plantilla al haber 13 trabajadores por 100.000 habitantes frente a los 33 de la media nacional. Según estiman con 25 personas más se arreglaría parte del problema, si bien las vacantes ascienden a 40.

Para Martín, «falta coraje político» para hacer los cambios que se necesitan en la Seguridad Social y dar un mejor servicio a la ciudadanía. «Los gestores políticos no son valientes, no toman las decisiones necesarias y es evidente que para cambiar las cosas no se puede seguir haciendo lo mismo», señala. «La Dirección General se ha alineado con la Dirección Provincial del INSS, olvidando que el servicio público está por encima de personalismos», apunta Martín, que critica que se mire a gobiernos anteriores para justificar el deterioro del servicio. «Ha habido tiempo de sentar las bases para dar un giro , para una atención digna a la ciudadanía, que es lo que reclamamos a los partidos del Gobierno», agrega.