Descubre las gasolineras con los precios más bajos este lunes en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,104€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Gáldar, Poligono San Isidro, 22 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 27 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  2. 2

    0,959 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  3. 3

    0,959 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

  4. 4

    0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  5. 5

    0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98

  1. 1

    1,104 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  2. 2

    0,960 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  4. 4

    0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  5. 5

    0,965 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,090 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  5. 5

    1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

