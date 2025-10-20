Descubre las gasolineras con los precios más bajos este lunes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Gáldar, Poligono San Isidro, 22 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,084€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 20 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,955€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,104€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,955 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,104 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 3 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,179 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

Gasoil 1 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,960 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 5 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,084 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 3 1,103 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)