Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este domingo en Las Palmas

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 12 de octubre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,125€ por litro en Calle Garlopa, 41, en el municipio de Agüimes.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,965 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  5. 5

    0,975 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

Gasolina 98

  1. 1

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  2. 2

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,169 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

  5. 5

    1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,965 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,103 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  4. 4

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

  5. 5

    1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

