«Debemos reflexionar, profunda y urgentemente, sobre nuestra demografía»

El presidente de Binter inicia con esta entrevista una serie semanal en la que destacadas figuras del mundo empresarial compartirán sus reflexiones sobre el momento que vive el tejido productivo de las islas, los efectos de la pandemia y los escenarios que se abren con la vuelta a la 'normalidad'.

-¿Cuándo volveremos a ingresos similares a febrero 2020?

-Yo creo que en el verano de 2022, septiembre del 2022.

-¿Cuándo, si es que alguna vez, nos habremos recuperado de las pérdidas derivadas de la pandemia y sus efectos posteriores?

-¿Dejar las pérdidas atrás? Si todo va bien, recuperaremos el 'Break Even' en el primer semestre de 2022. Pero recuperar la barbaridad que hemos perdido durante estos dos años no creo que lo hagamos antes de diciembre del 25.

-¿Saldremos beneficiados en algo o perjudicados?

-Perjudicados en general, aunque puede haber alguna excepción. Se ha deteriorado la capacidad financiera de las empresas, se ha perdido talento, se han retrasado planes de formación y renovación de personas... Ahora bien, alguna empresa en particular puede que sí, porque se habrán muerto competidores, dejándole espacio y, los que financieramente estén más fuertes, es posible que salgan de esto con ventaja, pero claro, es la ganancia de la desgracia.

-Crecimiento de la población residente y diferencial del desempleo con la media nacional: los dos ratios son significativamente negativos en Canarias. ¿Alguna opinión o solución?

-Creo que no se va a poder hacer nada. El problema no es el gran número de parados, sino su cualificación. Hay dos elementos complicados. El primero, relativo a que esas personas no tienen la formación que se requiere para encontrar un puesto de trabajo. Y por otro lado, las empresas no tienen un mecanismo de contratación flexible, que les permita incorporar a alguien a quien probar, buscarle un sitio, formarle y, si no encaja, poder sacarlo rápidamente. Por esas dos razones creo que la principal secuela de todo esto va a ser que va a costar mucho recolocar a las personas, pero mucho muchísimo, es posible que la mitad se sumen al paro estructural. Para que las personas encuentren un trabajo necesitan tener formación, pero también necesitan tener motivación para buscar un trabajo y aceptar trabajos que, de entrada, no cubran el 100% de sus expectativas pero que, con esfuerzo, les permita mejorar profesionalmente, para alcanzar su meta... y eso, hoy en día, el sistema no lo permite. Es injusto, porque sobreprotege mucho a unos y deja sin oportunidades a muchos. Y desde el punto de vista de la empresa, la legislación, cada vez más rígida, desincentiva la práctica de incorporar personas que puedan desarrollarse dentro de la organización. En cuanto al incremento poblacional creo que en Canarias debemos reflexionar, profunda y urgentemente sobre nuestra demografía. Estamos recibiendo población de fuera que está en el origen de nuestro crecimiento poblacional (no es por crecimiento vegetativo). Esta población viene y encuentra un trabajo al que no accede el local. Es paradójico que coexista el paro de la población local y a la vez crezca la población, porque llegan personas que vienen de fuera a trabajar y encuentran trabajo. Y no se trata de una cuestión de cualificación.

-La internacionalización ¿es una asignatura pendiente, una obligación para subsistir, o algo solo para algunos?

-Efectivamente es una asignatura pendiente. Si se me permite, diría que es una asignatura de 2º curso. Antes muchas empresas en Canarias tienen que evolucionar, creciendo y profesionalizándose. Y entonces sí. Entonces, sobre una base sólida, saltar al exterior. El crecimiento en muchos casos es lo que permite la supervivencia y, con un mercado limitado como es Canarias, o se sale fuera o es imposible.El salto al exterior, sobre todo si es fuera de la UE, es complejo. Debe abordarse con realismo y precaución pero también con valentía. Eso sí, si aquí te va mal, lo normal es que fuera te vaya peor. A los isleños nos cuesta romper la frontera de la isla. Pero cuando saltamos esa valla somos muy buenos. Hay algunos ejemplos magníficos, siempre me gusta nombrar a Astican, Hospiten, el Grupo Domingo Alonso.

Contenido en colaboración con: Dreamteam Executive Search