«Los datos de las renovables en Canarias no son buenos pero hay ambición»

El director general de Cliente de Repsol, el canario Valero Marín (Tenerife, 1976), participa hoy en la capital grancanaria en un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la Fundación Repsol, con la colaboración del Gobierno de Canarias y las cámaras de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, para abordar las oportunidades y retos que ofrece la transición energética a las empresas y la sociedad isleña en general. A la jornada de hoy le sigue otra mañana en la capital gtinerfeña sobre el mismo asunto.

–¿Qué retos tienen Canarias ante la descarbonización?

-Este evento de la Fundación Repsol surge de las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Canarias desde que se empezó a hablar del Plan de Transición Energética de las islas. Empezamos a hablar mucho en su momento de combustibles renovables, de geotermia y vimos que era necesario divulgar lo que se puede hacer. También era necesario hablar de cómo tiene que hacerse la descarbonización del sector turístico. Se trata de hacer un evento con una temática sobre este asunto. Mi ponencia trata sobre la apuesta de Repsol para Canarias en materia de descarbonización y esto pasa por combustibles renovables y la geotermia.

– ¿En qué está trabajando Repsol exactamente para desarrollar combustibles renovables?

- En combustibles renovables hemos avanzado en poner en disposición un combustible que estamos desarrollando en una planta que tenemos en Cartagena y que estará plenamente desarrollado a final de año. Va a generar una producción de 250.000 toneladas de biocombustible que, para que se haga una idea, va a suponer una reducción de la huella de carbono de 900.000 toneladas de CO2. Este producto sirve para la descarbonización de la movilidad por cielo, tierra y aire. Este producto lo estamos empezando a desplegar en estaciones de servicio por el territorio. El suministro de diésel renovable 100% está en tres estaciones de servicio en Madrid, Barcelona y Lisboa (Portugal). Llegamos a acuerdo con comunidades autónomas y empresas de transporte en las que la movilidad eléctrica o por hidrógeno aún es lejana. Permite tomar medida de descarbonización inmediatas. Este combustible permite su uso en la infraestructura actual. No requiere un cambio de los motores para que los consumidores puedan consumirlo. El parque móvil de Canarias tiene una media de 14 años y, aunque el vehículo eléctrico sigue avanzando, el cambio de esos vehículos va a llevar tiempo. Con este combustible tenemos un producto que puede competir, que está disponible y descarboniza.

–¿En Canarias ya lo están distribuyendo?

-Aún no. Estamos en contacto con las administraciones. Empezamos a hablar con ellas pero aún no lo hemos introducido en las islas como en otras regiones. De todas formas hoy el combustible para vehículos ya tiene más de 10% de componente renovable. Ahora avanzamos y lo hacemos 100% renovable.

– ¿Cuándo prevén ponerlo a disposición de los clientes isleños?

-Lo estamos mirando. Al final de año habrá 50 estaciones de servicio de Repsol en la península donde el cliente podrá adquirir el producto. Nuestra apuesta es que Canarias forme parte de esta red. Estamos pensando usar surtidores que hay en la actualidad y cambiar otro por este producto que descarbonice. Estamos hablando con el Gobierno y con los cabildos por un tema de aproximación institucional y colaboración público-privada porque hoy este producto tiene más costes. Es 100% renovable y hay que hablar de incentivos y hay que analizar una cosa importante: ¿Va a haber demanda de este producto? Esto es algo fundamental. Hay que ver la demanda para ver dónde ponemos el producto. Lo que hay que empezar a decir es que los combustibles renovables son más que los de la aviación. Queremos que se entienda que es un producto que también juega un papel importante en la movilidad terrestre.

–¿Prevén que encaje ese combustible en Canarias igual que en el resto del Estado?

-Sí. Nosotros creemos que la demanda será muy simétrica en todo el Estado. Ahora lo que toca a nosotros, a la administración y a todas las empresas que trabajan en la descarbonización es divulgar y que se entienda.

–En cuanto a la geotermia, ¿en qué proyecto está trabajando Repsol en Canarias?

-Nos hemos presentado a los distintos procesos de Tenerife y Gran Canaria, que están pendientes de resolver. Nosotros entendemos que por las condiciones del subsuelo canario es una energía que tiene potencial y a partir de ahí, para desplegar estos proyectos la colaboración público-privada es fundamental.

– Los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y La Palma han solicitado ayudas al IDAE para hacer los estudios pertinentes y ver si hay viabilidad. ¿Ustedes también optan a estas ayudas?

- Sí. Nosotros nos hemos presentado directamente a las ayudas. Lo que ha pasado es que, por un lado, está el proceso de las licencias y por otro, las ayudas. Como nos presentamos al primero solos, en el segundo también lo hemos hecho así. Dicho lo cual, lo que hemos transmitido a las administraciones es que, una vez finalice el proceso, si Repsol fuera la empresa elegida para liderar ese proceso tiene que haber colaboración público-privada y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración.

–¿Creen entonces que hay posibilidades reales de geotermia?

-Sí lo creemos lo que pasa es que hablamos de subsuelo y, hasta que no haya una exploración más profunda, hablar de que va a haber no sé cuantos megavatios de potencia instalada es frívolo por muy parte.

–¿Temen que genere rechazo social si sigue adelante?

- No lo creo. En la geotermia hay países muy avanzados en la sostenibilidad como Finlandia que son punta de lanza. Yo creo que son ejemplos claros. Además, la geotermia tienen un impacto visual mucho menor que los aerogeneradores de la eólica. Mi visión particular es que no habrá problemas. Se está hablando de ellos y no percibo ese rechazo.

–Como canario y teniendo en cuenta las horas de luz y viento que hay en el archipiélago, ¿cómo es posible que sigamos a la cola del Estado en generación renovable?

- En Canarias el mix energético está muy basado en fósiles. Creo que la falta de interconexión entre las islas ha influido. Estos condicionantes no han ayudado pero veo que el Ptcan tiene una ambición y es ponernos y avanzar. Hoy los números no son buenos pero está la ambición. Hay que ponerse a ello.

–¿Prevé Repsol participar en la convocatoria que sacará el Gobierno de Canarias para aumentar la potencia eólica?

- He conocido la noticia y en este viaje en Canarias voy a aprovechar para ver si hay opciones.

–Ustedes potencian las energías renovables pero siguen haciendo prospecciones en el mar, como hace unos años intentaron en Canarias. ¿No resulta un tanto chocante?

-Nosotros n su momento teníamos las capacidades y los permisos e hicimos un sondeo que no salió. Pensamos que era bueno para garantizar el suministro y hoy estamos en todas las energías. Somos una compañía que se ha comprometido además en 2050 a cero emisiones netas y este es el objetivo. En 2025 vamos a reducir el 15% y en 2030 el 28%. Repsol no solo vende combustibles fósiles sino que tiene más de 2.000 megavatios de generación renovable y tenemos el proyecto de Cartagena.