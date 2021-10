CC critica el «desapego» de Torres hacia JSP y le pide explicaciones por incumplir su compromiso

La diputada de Coalición Canaria (CC), Rosa Dávila, acusó ayer al Gobierno regional y a su presidente, Ángel Víctor Torres, de «haber dejado en el abandono más absoluto» a la empresa JSP y a sus trabajadores. Dávila hace estas declaraciones después de que la sociedad haya planteado a los representantes de los trabajadores un expediente de regulación de empleo (ERE) para parte de la plantilla y como única vía para lograr la salvación de la sociedad.

Dávila recuerda que el 2 de julio la empresa firmó con los trabajadores un pacto, que contó con el respaldo del presidente del Gobierno y el consejero de Presidencia, Antonio Olivera, y por el que estos se comprometían a mantener la sociedad como una única unidad productiva -sin despiezarla en trozos- además de garantizar la totalidad del empleo. «Torres se comprometió y firmó que no se perdería empleo y que la empresa no se iba a despiezar. Ahora parece que va a ocurrir todo lo contrario. ¿Qué va a hacer ahora que ha faltado a su compromiso?», se pregunta la diputada nacionalista.

Dávila recuerda que su formación llevó al Parlamento de Canarias una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba al Ejecutivo a aprobar por decreto ley un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de Canarias. Dotada con 50 millones de euros, el objetivo era rescatar a empresas relevantes para la economía de las islas como JSP. Sin embargo, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno -PSOE, NC, Podemos y ASG- rechazaron la creación de este fondo, además de acusar a CC de «populista» y de jugar con las expectativas de los trabajadores.

«Torres se comprometió a mantener el empleo pero ya se ha anunciado un ERE. ¿Qué hará ahora?»

Dávila considera que la salvación de JSP hubiera sido posible en aquel momento pero hubo «un absoluto abandono». «Cuando se pone encima de la mesa del despacho del presidente Torres tenía solución pero no escuchó ni las propuestas de los sindicatos ni las nuestras que eran factibles. Boicotearon todo a sabiendas de lo que venía», indica Dávila, que segura que se ha hecho todo para convertir JSP en una «sociedad inviable».

La diputada nacionalista critica que el Gobierno haya dejado caer esta empresa, en lugar de haberla apoyado y haber contribuido al mayor peso de la industria en el PIB de las islas y contribuir a su diversificación. «Es llamativo que en lugar de rescatar a una industria tan potente como JSP y con tantos empleos haya ese desapego y se falte al compromiso», apunta.

«No puso en marcha ningún plan ni arbitró ningún mecanismo para el rescate de esta industria. Se le indica que si no lo hace va a suceder lo que ha ocurrido y Torres dijo que no iba a pasar. ¿Qué va a hacer ahora?», insiste Dávila, que asegura que este presidente del Gobierno de Canarias se caracteriza por actuar siempre de la misma manera: «Pasar la manita por el hombro a todo el mundo y cuando llega la hora de la verdad no hacer nada».

Desde CC, se está preparando la presentación de una pregunta ante el Parlamento de Canarias para «visibilizar» la falta de compromiso del Gobierno. Los trabajdores de JSP se reunirán hoy con la representación de la empresa en la capital grancaanaria para conocer las condiciones del ERE.