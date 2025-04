Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La empresa Vasco Shipping Services (VSS) celebrará mañana su 25 aniversario en Las Palmas de Gran Canaria. Esta empresa representa a a la naviera china Cosco en el norte de España y Canarias. Desde su creación ha gestionado 150.000 teus de Cosco en el puerto de La Luz. Con motivo de su aniversario su director general concedió esta entrevista a CANARIAS7.

- ¿Cómo ha sido la evolución en estas décadas de la relación de Cosco con La Luz?

-Cuando se creó VSS en Canarias no había presencia de Cosco en las islas y, a pesar de que existían muchas más navieras que en la actualidad, el mercado canario estaba fuertemente acaparado por muy pocas opciones. Poco a poco fuimos dándonos a conocer y fueron los propios clientes quienes nos animaban a implementar una alternativa que pudiese competir en precio y en servicio con lo que había. Cosco se estaba dimensionando y nuestras propuestas de crecimiento coincidían con su propia estrategia, lo que ayudó a que el proyecto fuese tomando forma. Fuimos especializándonos en exportación de carga refrigerada y cuando los clientes, forzados por los acuerdos bilaterales de pesca e incentivados por el menor coste de las operaciones fueron abandonando Canarias para realizar las operaciones en países del oeste de África, vimos la oportunidad de un nuevo peldaño en el objetivo del crecimiento. Con el apoyo del armador y la ayuda de los servicios de 'shortsea' que existían, dimos el paso de ofrecer servicio primero en el sur de Marruecos, después en Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Siempre con la dirección de las operaciones y la gestión comercial principal en Canarias y con acuerdos locales. Los clientes tenían la seguridad de tratar en Europa y con estándares europeos a pesar de realizar operaciones en Africa, lo que era para ellos un plus. En esa época se creó la marca COSVAS (Cosco+Vasco) para diferenciarla de Vasco Shipping. Con la fusión de los principales armadores chinos, Cosco y China Shipping, hubo en 2016 una reordenación de agencias a nivel mundial y a nosotros nos tocó dejar el testigo en esos países pero con el orgullo de haber sido pioneros, en el mundo Cosco, en dar servicio en esas zonas. A día de hoy hemos vuelto a la casilla de salida, pero con la misma determinación que tuvimos al comienzo de nuestra aventura, y listos para crecer de la mano de nuestro principal cliente, Cosco

-¿En los próximos años prevén mover más contenedores en Las Palmas o a Cosco le resultan más atractivo los puertos africanos?

-El crecimiento de Cosco no se dará en África a costa de la carga de Canarias ni al revés. El desarrollo de ambas zonas está de alguna forma ligado pero es paralelo. Nuestra presencia en Las Palmas se basa en el desarrollo de la carga internacional que tiene como origen o destino las islas, y esta no depende de África. De la misma forma, el desarrollo en Africa de Cosco se está dando mediante la containerización de productos y la introducción del armador en nichos donde antes no estaba, y esto no depende de Canarias. Si hablamos de la carga de transbordo, Cosco no utiliza, a día de hoy, Canarias para realizar sus transbordos que se centran, en lo que toca al oeste del Mediterráneo, básicamente en Valencia y Algeciras.

-¿Qué tipo de operaciones realiza Cosco en Las Palmas?

- En Las Palmas, Cosco opera básicamente en la terminal de La Luz, que es la elegida por los 'feeders' con los que trabaja habitualmente. También realiza operaciones puntuales en Opcsa, ya digo, dependiendo del 'feeder' que se utilice para conectar con los servicios principales en península. Cosco no utiliza Canarias como 'hub', sino como puerto que genera carga local de importación o de exportación. Actualmente Cosco tiene ya dos 'hub' en la zona; Pireo en Grecia para el este del Mediterráneo y Valencia para el oeste del Mediterráneo. Aunque Canarias está geográficamente lejos del Mediterráneo, para Cosco Canarias y Marruecos se cuentan como zonas del oeste del Mediterráneo.

-No sé si tiene rutas con frecuencia semanales por el puerto de Las Palmas. En tal caso a qué ciudades y con qué frecuencia.

-Los servicios de Las Palmas salen de exportación en feeders semanales que conectan con los puertos de transbordo de los servicios. Dependiendo del destino, puede que el puerto de transbordo sea Algeciras, Valencia e incluso Barcelona. Las zonas a las que servimos van desde Asia, Oceanía, Subcontinente indio, Oriente Medio, Mediterráneo, Norte de Europa, Norteamérica, Sudamérica Costa Este y algunos países del Oeste de Africa.

-El conflicto bélico del Mar Rojo ha colocado el puerto de Las Palmas en el mapa del trasbordo con un crecimiento alto de contenedores. No sé si ustedes también se han desviado hacia La Luz.

-No. Cosco no ha utilizado ningún puerto canario para realizar transbordos debido a la crisis del Mar Rojo. Se han hecho un par de operaciones puntuales en el marco de la colaboración con el resto de operadores de la Ocean Alliance, pero no como operaciones regulares.

-Desde el covid el mundo de la logística y el transporte se trastocó, algo que siguió con los conflictos bélicos. Los fletes están hoy en unos niveles nunca vistos. ¿Cuándo volverán a la normalidad?

-Bueno, yo diría que actualmente los fletes están en un nivel algo mas alto que antes de la pandemia pero muy lejos de los niveles alcanzados en 2022. El mercado de fletes es muy sensible y está muy influenciado por la oferta y la demanda y son normales las oscilaciones. Siempre lo han sido. La normalidad es un término que no tiene por qué significar lo mismo para todos los actores envueltos en el mundo marítimo. Creo que la resolución de los conflictos de Oriente Medio y la vuelta al Canal de Suez contribuirán a una normalización de los tráficos y a un escenario en el que los armadores puedan contar con la flota necesaria para realizar una ruta optima.

-¿En qué medida les afectan los aranceles de Trump?

-Es cierto que algunos clientes con los que contactamos nos transmiten que están expectantes y buscando planes 'b'. Supongo que en breve veremos si los anuncios se materializan o son una estrategia de negociación. En cualquier caso, en la anterior legislatura de Trump también se impusieron aranceles a productos chinos que respondieron en la misma medida y provocó una guerra comercial que finalmente no solucionó los problemas que anunciaban que resolverían. Creo que la política de aranceles que Trump anuncia para China y para Europa puede hacer que se cambien algunos flujos de mercancía. Algunos clientes buscarán otros mercados y esto traerá nuevas oportunidades de transporte. Mi impresión es que esto traerá un aumento de tráficos entre Europa y China y entre estos países y Sudamérica y Asia.

-Las tasas por derechos de emisión, las ETS, es otra de las grandes preocupaciones del sector marítimo y del puerto de Las Palmas por el riesgo de que los barcos vayan a los puertos africanos. ¿Creen que está justificado este temor? ¿Debería Europa establecer exenciones para los puertos limítrofes como Canarias?

-Mi impresión personal es que en estos momentos, los aumentos de cargas que han experimentado Canarias y otros puertos españoles derivados del conflicto en el Mar Rojo y los desvíos de tráficos están ocultando la realidad y esta solo podrá valorarse realmente cuando los tráficos vuelvan a su cauce habitual. A la Comisión de la Union Europea le ha podido la urgencia de hacer algo y ha decidido ir por libre en un tema que necesariamente exige de coordinación con terceros para que estos impongan medidas reciprocas. No tengo datos para evaluar el tamaño de esa realidad oculta, pero alguna afección seguro que habrá tenido. Supongo que la Comisión tampoco querrá tomar medidas que hagan que puertos limítrofes puedan gozar de un privilegio, como las exenciones, sin conocer la profundidad de la herida, pero yo creo que deberían hacer algo antes de que sea demasiado tarde para revertir la situación. Tal vez una moratoria temporal hasta poder evaluar la situación sería lo más acertado.