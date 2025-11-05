El 60% de contratos de Canarias son temporales: 11.400 de los cerrados en octubre duraron de uno a tres días La afiliación sube en octubre en las islas en casi 13.000 personas, gracias a los servicios y la educación. De los 70.445 contratos cerrados, más de 40.000 fueron de corta duración. De estos 11.400 duran entre uno y tres días

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:19

El arranque de la temporada alta turística en Canarias en octubre se dejó notar en el mercado laboral de las islas. El mes pasado la ocupación creció en casi 13.000 personas, en un 1,4%, por encima del registro nacional, donde el repunte fue de un 0,7%, en 141.926 trabajadores. Tras este alza, el número de cotizantes en las islas se eleva hasta los 958.197, con los servicios acaparando la práctica totalidad, con 825.139 afiliados. De estos, es la hostelería el que más empleo genera al sumar 173.307 trabajadores, seguido del comercio, con 167.114.

Además de la hostelería, que generó 1.528 empleos el mes pasado (+ 0,9%), otro sector con gran efecto de tracción sobre el empleo fue la educación, que generó 6.472 empleos, tras repuntar un 12,4%. El sector de los transportes también fue un destacado generador de puestos de trabajo, con 911, tras crecer un 1,7%, así como la rama de informaciones y comunicaciones, con un crecimiento porcentual del 2,5%, en 384 personas. Cabe destacar la rama de los actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con un ascenso mensual de 832 efectivos (+3,7%) y muy asociado al turismo y la educación; así como las actividades administrativas y servicios auxiliares, que agregaron 830 nuevas inscripciones (+1,1%), según detalla la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en su informe del mercado laboral. El resto de los sectores tuvieron un comportamiento positivo a excepción de las empleadas del hogar, que siguen perdiendo afiliados, según los datos de la Seguridad Social.

El colectivo de los autónomos sigue con su tendencia positiva y en octubre creció en 731 personas, un 0,5% mensual, hasta sumar 152.260.

Pese a la creación de empleo, el paro también repuntó el mes pasado. Lo hizo un 1,59%, en 2.306 personas, debido sobre todo a la finalización de contratos extraordinarios realizados para el verano y que llegaron a su fin

Actualmente hay en las islas 147.679 desocupados. Desde la patronal, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), se advierte de que la cifra de parados podría estar «infraestimada» y ser superior, ya que no incluye en ella a los 35.851 demandantes de empleo ocupados (denos) que hay en las islas, colectivo en el que el Gobierno de España incluye a los fijos discontinuos. Solo en el último mes, los 'denos' repuntaron un 4,5%, en 1.537 personas, que no aparecen en los listados del desempleo. De las 2.306 personas de aumento del paro en octubre en Canarias, el grueso: 1.286 personas repuntan en el sector servicios, en un 1,12%, mientras que 721 se vinculan al colectivo sin empleo anterior (+6,5%).

Por lo que respecta a la contratación, el mes pasado se realizaron un total de 70.445 nuevos contratos en el archipiélago (+ 4,45 % con respecto a septiembre). De ellos, el 42,86% eran indefinidos. En datos absolutos se elevaron a 30.191 mientras que los temporales ascendieron a 40.254, el 57%. De estos, casi 11.400, casi un 20% tuvieron una duración de entre uno y tres días; el 13%, 9.563, fueron de más de 30 días.

Desde la CEOE de Tenerife se achacó ayer los desequilibrios del mercado laboral canario y el alza del paro a un sistema productivo sujeto a la coyuntura y que sufre vaivenes constantes. Por ello, abogó por seguir consolidando un sistema económico que apuntale el turismo como gran fuerza económica de las islas, pero al mismo tiempo sin dejar «caer en el vacío» la posibilidad de ir trabajando poco a poco en incorporar otros sectores de alto valor añadido, baja contaminación y alta sostenibilidad.

Desde el Gobierno de destacó que el paro registrado en octubre en las islas confirma la cifra más baja de desempleados de larga duración que contabiliza el archipiélago desde febrero de 2009, con una bajada mensual del 0,7% y otra del 8,5% respecto al mismo mes de 2024. «Se trata de los mejores datos registrados para este colectivo en más de una década», resaltó en un comunicado la viceconsejera de Empleo, Isabel León.