Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid. Virginia Carrasco

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro Bustinduy confirma la sanción propuesta para esta gran agencia inmobiliaria a quien abrió expediente en marzo por su gestión irregular de los alquileres

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:10

Comenta

La tensión de precios en el mercado de la vivienda llevó al Ministerio de Consumo a abrir un expediente sancionador a Alquiler Seguro el ... pasado marzo por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de los alquileres en todo el territorio nacional. Tras meses de análisis por incumplir la ley de vivienda, que prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, el ministerio de Pablo Bustinduy ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros para esta gran agencia inmobiliaria, según informó este lunes la asociación de consumidores Facua, personados en la denuncia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  3. 3 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  9. 9 Juan Guerra: Su apellido le define
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos