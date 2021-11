La construcción de viviendas alcanza máximos desde el estallido de la burbuja

La construcción de viviendas, un sector denostado en los últimos años, vuelve a brillar y recuperar su espacio en la economía de las islas. Las grúas lucen de nuevo en calles y barrios de las capitales canarias, donde contribuyen a levantar nuevos edificios en su mayoría en las zonas céntricas que son las que tienen mayor demanda.

En el primer semestre de este año, según los últimos datos, se han puesto en el mercado más de 1.600 viviendas y la previsión es que el ejercicio termine con unas 3.000-3.500, según apunta fuentes del sector. Esta es la mayor cifra de viviendas terminadas que se alcanza en el archipiélago desde el año 2011. Entonces, la 'burbuja' había estallado y aunque muchos promotores quedaron arruinados otros consiguieron seguir adelante y ultimar aquello que habían iniciado. Aquel año se terminaron 3.744. La cifra, así todo, nada tenía que ver con las casi 14.000 que se acababan cada año del 'boom'.

El sector comenzó a arrancar tímidamente en 2015 con pequeñas promociones pero este año ha cogido ritmo gracias a una demanda creciente. El ahorro gestado durante año y medio de pandemia y los bajos tipos de interés animan el mercado de compradores. Algunos buscan su primera vivienda, obras buscan mudarse tras descubrir durante la covid que necesitan otra cosa y también hay inversores -la mayoría pequeños ahorradores y algún que otro fondo de inversión, aunque en menor medida- que buscan un activo en el que obtener algo de rentabilidad después de que los depósitos bancarios no den absolutamente nada. El presidente de la Asociación de Empresarios Promotores e Inversores de Canarias (Aempic), Ramón Pérez, reseña que la rentabilidad de una vivienda en alquiler ronda entre un 4% y un 6%, muy por encima de lo que da un banco.

Así todo, apunta que en el 65% de los casos quien compra una vivienda es «para vivirla» mientras que en el 35% son inversores. En cuanto a la procedencia, también los extranjeros han vuelto al mercado inmobiliario de las islas tras año y medio de pandemia. El que las entidades financieras estén facilitando el crédito es otro de los motivos del tirón de la vivienda en este año, si bien, los préstamos van sujetos a garantía de pago.

La recuperación del sector nada tiene que ver con la 'burbuja' de los años 90 y primera parte de la década de los 2000, ya que ahora no vale todo -las nuevas exigencias del Código Técnico de Edificación y otras normativas han mejorado las calidades de las nuevas construcciones- y además ya no se construye a lo loco ni cualquiera se convierte en promotor. Los constructores edifican donde hay demanda y rentabilidad, de ahí que casi todas las nuevas construcciones se localizan en los centros de las ciudades y zonas 'prime'. El barrio de Guanarteme, la zona de Las Canteras y Las Alcaravaneras, en la capital grancanaria, es un ejemplo paradigmático de esta situación.

La recuperación ha venido acompañada por un encarecimiento de la vivienda nueva por varios motivos. De un lado, como indica Pérez, do, las exigencias normativas obligan a cumplir con aspectos técnicos que en las islas no se justifican como temas de aislamientos que pueden llevar a elevar el precio del metro cuadrado en hasta 400 euros. A esta situación, hay que añadir, como advierte la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), María de la Salud Gil, el encarecimiento que han sufrido las materias primas, como el hierro, la madera, las resinas o el hormigón, y que se están trasladando al sector de la construcción y por ende, a la vivienda.

Se estima que el precio de las pisos ha aumentado entre un 8% y un 13% en este año. «Los costes son más elevados y no queda otro que repercutirlo», indica Pérez. Reconoce que este encarecimiento está parando la promoción de obras en otras zonas de las ciudades canarias más en la periferia. «En la construcción ahora hay que hilar fino para hacer números», apunta Pérez, que dice que, aunque se tenga un suelo barato, «muchas veces no se construye si no está clara la venta». En este sentido, Salud Gil reclama una «acción» del Gobierno de Canarias para construir vivienda pública y dar respuesta a las 18.000 familias canarias que no pueden acceder al mercado libre. Demanda un desarrollo del Plan de Vivienda de Canarias para atender esta demanda.

Pese al nuevo tirón de la vivienda, Pérez descarta hablar de nueva 'burbuja'. «No va a volver a pasar. Hay muchos cortafuegos: el Banco Central Europeo, el Banco de España y las propias entidades financieras», manifiesta.