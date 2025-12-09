El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el ... tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Esta es una de las medidas más destacadas del documento legislativo que propone un conjunto de medidas fiscales destinadas a reducir los costes de producción en el sector primario, con el fin de asegurar su rentabilidad y futuro.

En este escenario, los populares proponen reducir, de forma temporal, la cuantía del IVA que soportan todos los agentes del sistema y que impacta directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes «incrementos de precio» para los agricultores y ganaderos.

Asimismo, el PP sugiere otorgar ayudas estatales 'mínimis' a las explotaciones en crisis, con el objetivo de homogeneizar los criterios de concesión en todo el país. Además, se plantea el desarrollo de un seguro de estabilización de ingresos en el marco del sistema de seguros agrarios combinados, para gestionar los riesgos asociados a la actividad agraria.

La propuesta incluye también un sistema de seguimiento integral de los mercados y condiciones comerciales, a cargo de los ministerios de Agricultura y Economía, en colaboración con las comunidades autónomas. Este sistema permitirá identificar amenazas, adoptar medidas correctoras y evaluar el impacto de los riesgos en el sector.

Finalmente, se propone una revisión de los Planes Hidrológicos y de Sequía, y el desarrollo de estudios para facilitar el acceso de los agricultores al mercado de carbono, además de ajustar el tratamiento de los residuos vegetales para una economía circular, todo ello en el marco de la legislación medioambiental y agraria vigente.