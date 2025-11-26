El concurso para renovar el sistema eléctrico 'echa el cierre' a las centrales de El Charco y Candelaria El Miteco deja fuera del concurso 18 proyectos en Fuerteventura y Tenerife a petición del Gobierno de Canarias para poner fin a estas instalaciones y responder al clamor social

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Un total de 18 proyectos de los presentados al concurso de concurrencia competitiva, convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y con el que se busca renovar el sistema eléctrico de Canarias y acabar con el déficit actual y el riesgo de apagón, han quedado fuera por los 'peros' puestos por el Gobierno de Canarias y en base a restricciones urbanísticas y de planeamiento. Como consta en la resolución, un total de tres emplazamientos, dos en Fuerteventura y uno en Tenerife, presentan restricciones urbanísticas y por ende, los proyectos en ambas zonas se han retirado de valoración.

En concreto se trata de proyectos que había para Las Salinas, en Fuerteventura, donde se han caído doce, y otros dos, en Jares, también en la isla majorera. En el caso de Tenerife, el emplazamiento que ha sido excluido por chocar con el planeamiento urbanístico y territorial de Canarias es en Candelaria, donde se ubica la central de Endesa. En esta isla quedan fueron un total de cuatro grupos de generación por esas trabas urbanísticas.

Tras estos emplazamientos se encuentran las centrales eléctricas actuales de ciclo combinado y que gestiona Endesa de El Charco y la Candelaria. Como explicó ayer el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, el Ejecutivo puso impedimentos a estos proyectos ante el clamor social para que estas dos centrales desaparezcan del entorno.

«Hay una contestación insular para que se desmantele El Charco y por eso pedimos al Ministerio otro emplazamiento y en Candelaria, lo mismo, hace años hubo rechazo a que se potenciara y renovara, con lo que la idea es que ambas desaparezcan. Vamos a intentarlo», manifiesta.

El Gobierno de Canarias presentará alegaciones a la resolución

El consejero anticipó ayer que el Gobierno de Canarias presentará alegaciones a la resolución del Miteco al concurso, dirigidas a autorizaciones y ampliación de la vida útil de algunos grupos. Zapata no quiso ser más explícito a la espera de definir el contenido de esas alegaciones. En cualquier caso, indicó que hay «cosas en la resolución que no les cuadran».

Zapata volvió a celebrar ayer la entrada en el sector eléctrico de Canarias de competencia de la mano de Sampol, Disa, y Satocan, si bien Endesa seguirá manteniendo el grueso de la generación térmica de las islas.

Las características de las islas, en cuanto a insularidad y orografía y del mercado canario explican las dificultades de las empresas para entrar y la posición de dominio que va a seguir manteniendo Endesa en la generación térmica. En las renovables, son muchos más numerosos los actores que operan en libre competencia desde hace años.

Respecto al 'concurso exprés', cuyas soluciones transitorias ya están caminando como la central de Disa en El Goro, Zapata se mostró confiado en que a principios de 2026 alguna de estas medidas entre en funcionamiento. Como señaló, Sampol también sigue avanzando en los proyectos de los que fue adjudicatario. La central de Los Realejos «ya está montada» y la de La Herradura, en Fuerteventura, irá al consejo de Gobierno del próximo lunes para su aprobación. El consejero aseguró que la del puerto de Santa Cruz también va a salir.

Entre estas medidas 'exprés' y que se implementan de forma transitoria, hasta que entren en funcionamiento las del concurso de concurrencia competitiva -en fase de alegaciones- para evitar ceros energéticos, se encuentra el barco turco de generación de 100MW que se quiere instalar en el puerto de Las Palmas y que genera rechazo de la propia Autoridad Portuaria y los empresarios. Zapata insistió en que todas esas soluciones estarán durante unos años y hasta que entre la generación definitiva.

El MInisterio ha otorgado a las empresas tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, para que pongan en marchan los MW asignados en este concurso, un plazo que para las empresas resulta insuficiente. No se descarta que algunas de las empresas o de los proyectos renuncien a desarrollarlo por los interrogantes que deja la resolución del Miteco, como es la retribución.