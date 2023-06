Competencia monitoriza la baja remuneración en los depósitos bancarios

Malestar en la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) ante la reticencia de los bancos a la hora de trasladar la subida de los tipos de interés a la remuneración al ahorro de sus clientes.

La presidenta del organismo, Cani Fernández, asegura que «estamos monitorizando» el mercado, ante una posible situación de colusión tácita. Es decir, que las entidades se hayan coordinado de forma indirecta, a través de su propio comportamiento en el mercado.

El sector defiende desde hace meses que la escasa remuneración viene dada por el exceso de liquidez actual en el mercado. Es decir, ya no necesitan captar tantos fondos para dar crédito.

Pero desde Competencia se muestran firmes: «Me cuesta mucho pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes o incrementar su cuota de mercado, salvo que uno esté plácidamente viendo que los demás tampoco», criticó la presidenta del organismo durante su participación en los Cursos de Verano de la APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El propio Banco de España ha constatado que el actual ciclo de subida de los tipos de interés no se está trasladando a los depósitos, aunque indica que las entidades que menor remuneración ofrecen, también son las que menor impacto han aplicado a sus préstamos, especialmente en el segmento hipotecario. En el mismo foro, el gobernador Pablo Hernández de Cos constató que «el incremento del euríbor solo se ha trasladado de forma parcial al coste medio de los depósitos, por debajo de lo observado en otros ciclos de endurecimiento de la política monetaria».

El gobernador también asegura que esa baja remuneración está contribuyendo a que la política monetaria no se traslade en su totalidad a la economía real. «Cuando aumentas el incentivo para ahorrar, el ahorro es mayor y se reduce el consumo», indicó, explicando que eso ayudaría a rebajar la inflación al objetivo del 2%.

En el centro del debate

En las últimas semanas, el Gobierno también ha reforzado la presión sobre el sector financiero para que mejore el trato a sus clientes en este sentido. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha llegado incluso a proponer que este asunto se tratará en la reunión que mantendrá con las entidades el próximo 29 de junio, en principio destinada a analizar el impacto del código de buenas prácticas para ayudar a los hipotecados afectados por la subida del euríbor. Así que el encuentro será tenso. De momento, el Banco de España no ha entrado a valorar si esa presión desde el Ejecutivo puede suponer cierto riesgo reputacional para las entidades, pero el malestar en el sector es palpable.

Por otro lado, la CNMC quiso dejar claro que, por falta de herramientas, el organismo no puede detectar y probar que los bancos se hayan concertado en sus actuales políticas de precios, aunque insisten en que «eso no quiere decir que no lo estemos investigando».

Ante este escenario, han solicitado a los partidos políticos que incluyan en sus programas nuevos mecanismos que permitan a la institución acometer esas investigaciones de mercado con mayor efectividad, como ya ocurre en otros países de nuestro entorno como Reino Unido, para poder obligar a las empresas a que cumplan las recomendaciones una vez detectadas este tipo de prácticas. .

La CNMV, vigilante

Los bancos llevan tiempo trasladando a sus clientes desde los depósitos a otro tipo de productos como los fondos de inversión que, entre otras cosas, generan mayores ingresos por comisiones para la entidad. Desde el sector defienden que es una alternativa para ofrecer rentabilidad a medio plazo. Pero lo cierto es que los depósitos no son ya una opción.

De momento, ese trasvase del ahorro conservador hacia fondos no preocupa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como explicó el presidente del supervisor, Rodrigo Buenaventura, en el mismo foro. Es más, desde el punto de vista de la educación financiera, consideran positivo que las familias vayan más allá de los depósitos a la hora de buscar rentabilidad a medio-largo plazo.

Pero cuidado. Porque los fondos no garantizan las inversiones. De hecho, el propio supervisor aprobó recientemente una guía para forzar a las entidades a incluir advertas rtencias al cliente antes de que contraten productos como los fondos de rentabilidad objetivo o aquellos con estrategias de 'comprar y mantener', que en los últimos tiempos han sido protagonistas de la actividad comercializadora de las entidades.

En este tipo de productos, si el inversor quiere salir antes del vencimiento y los tipos de interés siguen subiendo, las pérdidas están prácticamente aseguradas. Así que la guía obliga a advertir antes de su contratación de esta posibilidad.

La CNMV se mantiene vigilante en este sentido, pero Buenaventura asegura que no han detectado un incremento en el número de reclamaciones, lo que indica que, al menos de momento no hay problemas con esta situación.