Comparativa de precios de gasolina y diésel: viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Shell Los Realejos, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, en el municipio de Los Realejos.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Los Realejos, Calle Anaga, 1 donde está disponible a 0,959€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 28 de noviembre de 2025, está en el municipio de Los Realejos, puedes encontrarla a 0,939€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Anaga, 1.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,939 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 2 0,949 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,985 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasolina 98 1 1,099 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil 1 0,959 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 2 0,969 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasoil Premium 1 0,989 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,099 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 5 1,129 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona)