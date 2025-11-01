Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 1 de noviembre de 2025

Comparativa de precios de gasolina y diésel: sábado en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Puerto Del Carmen, ofrece este combustible a 1,159€ por litro en Calle Juan Carlos I, 23, en el municipio de Tías.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 1 de noviembre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  2. 2

    0,945 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  3. 3

    0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  4. 4

    0,945 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

  5. 5

    0,950 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98

  1. 1

    1,159 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

  2. 2

    1,159 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  5. 5

    1,179 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  2. 2

    0,945 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  3. 3

    0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  4. 4

    0,945 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

  5. 5

    0,950 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,105 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)

  3. 3

    1,145 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

  4. 4

    1,145 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,149 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  2. 2 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  3. 3 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  4. 4 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  5. 5 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  6. 6 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  7. 7 La ULPGC cierra la puerta a Vito Quiles: «no autorizará» actos que promuevan la confrontación y provocación
  8. 8 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  9. 9 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja
  10. 10 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Comparativa de precios de gasolina y diésel: sábado en Las Palmas

Comparativa de precios de gasolina y diésel: sábado en Las Palmas