Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:14
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 29 de octubre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
-
3
0,995 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
4
0,995 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
0,995 € Plenergy (Avenida De Ayyo, 16, Adeje)
Gasolina 98
-
1
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
3
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
1,149 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,149 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil
-
1
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
-
3
0,995 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
4
0,995 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
0,995 € Plenergy (Avenida De Ayyo, 16, Adeje)
Gasoil Premium
-
1
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
2
0,995 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
3
1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,109 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,109 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)