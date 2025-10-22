Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:14

Comenta

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 22 de octubre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  3. 3

    0,995 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,995 € Gmoil (Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/n, Adeje)

  5. 5

    0,995 € Gmoil (Calle Laura Grote De La Puerta, 2, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,119 € Shell La Laguna (Avenida Calvo Sotelo, S/n, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    1,139 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,985 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

  3. 3

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  4. 4

    0,995 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,995 € Gmoil (Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/n, Adeje)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,018 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,105 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,109 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona)

Buscador por municipios

