Comparativa de precios de gasolina y diésel: lunes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,122€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 10 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,914€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,915€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,914 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,914 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,108 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,122 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  2. 2

    1,149 € Cepsa Costa Del Silencio (Carrera General Las Galletas Nº2 Km4, 2, Arona)

  3. 3

    1,159 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,159 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,159 € Tgas (Cr Acceso A Caletillas, 14.1, Candelaria)

