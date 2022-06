El periodista de Colpisa José María Camarero obtiene el premio Energías Renovables

El periodista de la Agencia Colpisa José María Camarero ha recibido este miércoles el Premio Energía Renovables del Club Español de la Energía por su contribución para acercar la información energética a toda la sociedad a través de los diarios regionales de Vocento.

El periodista natural de Cáceres trabaja como especialista en energía desde hace 17 años en Vocento. Además, es colaborador habitual en programas de televisión. En 2015 comenzó su andadura como redactor de banca, energía y asuntos económicos en Colpisa, la redacción central de los periódicos regionales del grupo Vocento, con cabeceras tan emblemáticas como El Correo, El Diario Vasco, El Comercio, Diario Montañés, La Rioja, Las Provincias, La Verdad, Ideal, Diario Sur, Hoy o El Norte de Castilla, entre otros.

El jurado ha destacado su lenguaje «claro y comprensible» en materia económica hacia el espectador y el lector. Tras recibir el premio, el periodista ha señalado que se siente «orgulloso» porque «explicar y contar lo que ocurre con la energía no es fácil». «El intenso trabajo periodístico acumulado en el último año ha derivado en este Premio Periodismo Energético del que no puedo sentirme más orgulloso. Explicar y contar lo que ocurre con la energía no es fácil. Pero para eso estamos los periodistas», ha asegurado Camarero.

El galardón ha sido entregado por José Bogás, consejero delegado de Endesa, empresa patrocinadora de los premios.