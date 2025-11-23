Circular Monday, los avances del Plan de Economía Circular de la Consejería de Transición El Gobierno de Canarias reivindica este lunes la circularidad como herramienta clave frente al consumo desmedido

Ante el Black Friday, que activa el consumo de manera casi impulsiva y frenética, también está el Circular Monday. Bajo esa denominación, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias quiere poner en valor los avances en materia de economía circular. Y ¿qué es el Circular Monday? Se trata de una jornada internacional que promueve alternativas reales al consumo asociado compulsivo al Black Friday.

El acto, a celebrar en Tenerife este lunes, está concebido como punto de encuentro entre empresas, administraciones, expertos y agentes del sector. La Consejería de Transición Ecológica y Energía presentará los avances más relevantes que está impulsando para acelerar la transición hacia una economía circular en Canarias.

Se trata de una jornada para compartir experiencias, resolver dudas y explicar al tejido productivo las herramientas que el Gobierno autonómico pone a su disposición para facilitar el paso desde un modelo lineal —basado en producir, usar y desechar— hacia uno circular, donde los recursos se aprovechan mejor y se reduce la generación de residuos.

En esa línea, expertos y agentes sectoriales compartirán buenas prácticas y soluciones aplicadas en distintos ámbitos, desde el turismo hasta la gestión de residuos o la innovación empresarial.

Desde Transición Ecológica se insiste en que la circularidad no debe entenderse como un coste, sino como una oportunidad para mejorar la competitividad, reducir gastos de gestión de residuos y generar empleo en sectores innovadores vinculados al reciclaje, la reutilización y la valorización de materiales.

Todo ello, además, en un territorio limitado como Canarias, con alta presión turística y fuerte dependencia del exterior, este cambio es además una necesidad estratégica para avanzar hacia un modelo económico más resiliente y sostenible.

20 acciones concretas para la circularidad en Canarias

El Gobierno de Canarias desarrolla su Plan de Acción de Economía Circular 2024–2026, con 20 acciones concretas para transformar el modelo económico del archipiélago, impulsar la innovación y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Esas acciones incluyen una oficina técnica para asesorar a ayuntamientos en sus planes de residuos, la actualización de la Ley de Residuos de Canarias para adaptarla a la normativa europea, el impulso a nuevas plantas de compostaje insulares, fomentar la cogobernanza de esta estrategia, conformando los grupos directivo y asesor para el seguimiento y valoración de las acciones o la puesta en marcha de nuevas herramientas de análisis, formación y acompañamiento al sector productivo.

El Circular Monday es, por tanto, una oportunidad para visibilizar los avances que ya se están dando, reforzar alianzas y seguir impulsando un modelo económico que priorice la sostenibilidad, la eficiencia y la responsabilidad en el consumo.