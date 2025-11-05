Cervecera de Canarias invierte 41 millones en modernizar sus plantas La compañía destinó solo en 2024 más de 12 millones, un 20% más que el año anterior

Cervecera de Canarias ha invertido 41,3 millones de euros en los últimos cinco años para modernizar sus fábricas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, renovar envases retornables y digitalizar sus procesos de comercialización, en una clara apuesta por el desarrollo industrial del archipiélago.

Según explica la directora general de la compañía, Naveen Mehra, estas cifras «reflejan la estrategia de crecimiento que viene llevando a cabo la empresa para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, apostando por la innovación, la diversificación y la digitalización, y contribuyendo al desarrollo económico de las islas».

El esfuerzo inversor de Cervecera de Canarias no se ha detenido ni siquiera en los años marcados por la pandemia. De hecho, 2024 fue el ejercicio con mayor volumen de inversión, superando los 12 millones de euros, lo que representa un incremento del 20% con respecto a 2023. Entre las principales actuaciones destacan la instalación de nuevos equipos de pasteurización y la adaptación de las líneas de botellas y latas a los máximos estándares de eficiencia, calidad y seguridad.

También se ha reforzado la renovación de equipos de despacho en los puntos de venta, con el objetivo de mejorar la experiencia del consumidor y garantizar la calidad del servicio. A ello se suma la apuesta por envases retornables, una práctica que, según la compañía, permite reducir residuos y fomentar la economía circular en el archipiélago.

En el ámbito de la innovación, Cervecera de Canarias lanzó Dorada 0,0 Tostada, ampliando su oferta de cervezas sin alcohol ante la creciente demanda de productos asociados al consumo responsable. Asimismo, amplió su portafolio con nuevas categorías como sidras, jugos, bebidas espirituosas y vinos de distintos orígenes, además de sus reconocidas marcas locales —Dorada, Tropical y Especial— e internacionales como Corona, Stella Artois o Budweiser.

Otro de los ejes estratégicos de la compañía es su participación en industrias locales proveedoras, como Vidrieras Canarias, que fabrica el 98% de las botellas que utiliza la cervecera, o CanaryPlast, dedicada a la elaboración de cajas de plástico retornables. Según Cervecera de Canarias, esta implicación en la cadena de valor «permite mejorar la eficiencia, garantizar la disponibilidad de productos y fortalecer la economía de las islas».

Con más de 14.000 empleos directos e indirectos vinculados a su actividad, Cervecera de Canarias se mantiene como uno de los principales motores industriales del archipiélago y un referente en la defensa de los productos elaborados en las islas.

