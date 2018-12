CC OO estatal estima que el TSJC «no le ha escuchado»

El responsable de Organización de CC OO en la Federación de Industria estatal hasta noviembre y uno de los impulsores de la suspensión de la comisión ejecutiva de la Federación de Industria de Canarias, decisión tumbada por el TSJC que obliga a su readmisión, Tomás Díaz Montesinos, ha mostrado su disconformidad con el fallo judicial.

Según indicó ayer, tanto la Confederal de CC OO como la Federación de Industria recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo al no compartir el criterio seguido por los jueces de las islas a la hora de dictar sentencia. Para Díaz Montesinos, los jueces no han atendido los planteamientos que desde la estatal se aportaron en su día. «Respetamos la sentencia pero, desde luego, no la compartimos por eso vamos a recurrir al Supremo», indicó Díaz, que desde hace unas semanas ocupa un nuevo cargo como responsable de Política Industrial de CC OO en Cataluña.

Díaz Montesinos considera que la jueza ponente de la sentencia, Gloria Poyatos Matas (que casualmente inició su carrera profesional como abogada laboralista de CC OO en Cataluña), «ha tenido en cuenta unas opiniones y otras, no y que no ha tenido en cuenta el criterio del fiscal» para dictar la sentencia.

En su opinión, la sentencia «no recrimina» que la decisión que tomó en su día el sindicato de sancionar y suspender a la comisión ejecutiva de la Federación de Industria de Canarias fuera contraria a derecho sino sencillamente sino que plantea «la graduación de la sanción impuesta». En sus palabras, la jueza viene a decir que los representantes sindicales de Canarias «no lo hicieron bien pero os habéis pasado con la sanción impuesta».

En este punto y cuestionado por la contundencia de un fallo judicial que acusa a la Confederal de CC OO y la Federación estatal de Industria de «prácticas antisindicalistas», Díaz Montesinos señala que «esa es una expresión que utiliza la jueza pero que yo no comparto».

A su juicio, tanto la Confederal como la Federación estatal de Industria aplicaron sanciones de acuerdo con los estatutos del sindicato, algo que niegan los expedientados. «Los estatutos establecen la obligación de darle participación a los afiliados y delegados de las decisiones que afectan al sector al que pertenecen y ellos firmaron un convenio colectivo. La jueza no entra ahí, donde se mete es en la graduación de una sanción que es normativa interna del sindicato», señala.

En cuanto a la restitución de la ejecutiva de la Federación de Industria y a la que obliga al sentencia del TSJC, ésta volverá a ocupar sus cargos en los próximos días tras más de un año de suspensión. Las negociaciones de los términos de su reincorporación comenzarán la próxima semana.