Caos en las gasolineras de las islas ante la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos El sector no está en contra de la ayuda pero crítica las formas. Deben adelantar la subvención al consumidor sin saber cuándo cobrarán y no llegan para adaptar sus sistemas informáticos. «El Gobierno nos ha pasado el problema. Vamos a financiarle a coste cero. Nos asfixia», indican

Las estaciones de servicio de Canarias viven momentos de incertidumbre ante la entrada en vigor el viernes de la bonificación aprobada por el Gobierno de España de 20 céntimos por litro de combustible a todos los consumidores -15 de ellos los aporta el Estado y cinco las petroleras.

El sector no está en contra de la bonificación pero sí de las formas del Gobierno de España que ha aprobado la medida sin contar con las estaciones de servicio y sin consultar la viabilidad. El gerente de la Federación de Estaciones de Servicio de Las Palmas, José Jorge Artiles, explica que la situación financiera de muchas gasolineras es «delicada» y no pueden adelantar esos 20 céntimos a la espera de que el Gobierno y las petroleras se los abonen. Como explica, con la covid y la fuerte subida de los precios del carburante en los últimos meses sus márgenes han caído de forma abultada.

Cabe señalar que en las islas hay estaciones de servicio explotadas por las propias petroleras pero otras están en régimen de arrendamiento o concesión y es la petrolera la que da el precio de referencia al empresario que si quiere seguir vendiendo litros y no perdiendo clientela no puede subir los precios a su antojo. De hecho, en las últimas semanas ha habido estaciones de servicio que han vendido por debajo de coste para no perder ventas ni de combustible ni en otros servicios, como el lavado de coches o las tiendas, entre otros.

«Muchas estaciones de servicio no van a poder financiar estos 20 céntimos porque su margen de beneficio es inferior a ese dinero», indica Artiles. Según explica, las gasolineras tendrán que pasar a final de cada mes al Gobierno las bonificaciones aplicadas y las cantidades a las que ascienden «y esperar a que les paguen». «No sabemos en qué plazo van a pagar ese dinero pero hay gasolineras que no tienen capacidad para hacer esto», insiste.

En el mismo sentido se expresa el director comercial de Petrolífera de Canarias (Pcan), Enrique Peña, que critica que tengan que ser las estaciones de servicio «las que soporten y financien la política de bonificaciones del Gobierno». En su opinión, esta bonificación suponen para las gasolineras «financiar a coste cero» al Estado. «Se nos ha pasado el problema a las estaciones de servicio como si fuéramos las gallinas de los huevos de oro y el Gobierno no se da cuenta de que tenemos que pagar asalariados, proveedores... y que los altos precios nos perjudican», indica Peña, que asegura que el sector se siente «asfixiado» con esta bonificación. «No creo que ninguna gasolinera no abra el viernes por esta obligación pero muchas lo van a pasar mal», indica.

El sector también se queja de la premura con la que va a entrar en vigor la medida y que les impide en muchos casos llegar a tiempo para adaptar sus sistemas informáticos. Como indica Artiles, aquellas estaciones de servicio que formen parte de una gran empresa tendrán más facilidades pero las independientes y más pequeñas se verán con problemas. «No sé cómo lo haremos porque es imposible tenerlo todo listo para el viernes», indica Artiles, que explica que el consumidor recibirá a partir de ese día dos documentos, uno con el precio que marca el monolito de la gasolinera y otro con la bonificación aplicada.

En este sentido, Peña considera que «habrá que hacerlo manual», ya que es obligatorio y una vez estén adaptados los sistemas informáticos pasar la información para hacerla llegar al Ministerio de Transición Ecológica para que tramite los pagos. «No me gustaría estar el viernes en una gasolinera», concluye Artiles.