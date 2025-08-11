Cancelan una deuda de 60.000 euros a un matrimonio en Gran Canaria José Valido y Escarlata Martínez no pueden asumir una serie de imprevistos económicos, viéndose obligados a solicitar la Ley de Segunda Oportunidad

La Justicia libera de todas sus deudas a un matrimonio de Gran Canaria, que había llegado a acumular hasta 60.000 euros tras varios años intentando hacer frente a sus gastos vitales.

José Valido y Escarlata Martínez siempre han trabajado para sacar adelante a su familia. Sin embargo, como ocurre en muchos hogares canarios, una serie de imprevistos económicos comenzaron a ahogar su estabilidad financiera.

Actualmente conviven con uno de sus hijos, que posee una discapacidad psíquica del 33%, por lo que requiere de unos cuidados con un elevado importe económico que han de asumir ambos.

Tras un descenso en los ingresos económicos de José, los problemas financieros comenzaron a crecer, al no llegar al Salario Mínimo Interprofesional y no poder hacer frente a los gastos básicos del día a día. Ante esta situación, y careciendo de los suficientes conocimientos financieros como para entender los tipos de interés que iban a contraer, el matrimonio aceptó una serie de productos financieros preconcedidos para poder hacer frente a estos gastos.

A pesar de que José y Escarlata habían acudido a esta vía de escape como una solución temporal, los ingresos con los que contaban le impidieron pagar sus deudas. Sin embargo, aunque realizaron numerosos esfuerzos para mantener al día los pagos, las cuotas acumuladas llegaron a un importe que, en función de sus ingresos, no pueden asumir, viéndose obligados a solicitar la Ley de Segunda Oportunidad.

Los gestores de Canarias Sin Deuda señalan que es común ver casos de este tipo. «Aunque pueda parecer lo contrario, muchos de nuestros clientes tienen trabajo. Lo que ocurre es que existe una falta de educación financiera, haciendo que muchos contraigan préstamos con intereses muy altos que se van acumulando», comentan. En estos casos, tal y como le ocurrió a José y Escarlata, un contratiempo económico pone en jaque la estabilidad financiera del núcleo familiar. José asegura que se vieron «tan agobiados» que no sabían a quién acudir. «Fue desesperante por momentos, pero merece la pena», explica.

