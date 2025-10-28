Los canarios podrán ampliar de 22 a 45 días libres en 2026 con un simple truco

CANARIAS7 Martes, 28 de octubre 2025, 11:28 Comenta Compartir

El calendario laboral de 2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece once festivos nacionales, de los cuales ocho serán comunes en todas las comunidades. En el caso de Canarias, el año ofrecerá varias oportunidades para enlazar puentes y optimizar los días de vacaciones. Al margen de las fiestas estatales, las islas celebrarán sus propias jornadas autonómicas y locales, lo que permitirá ampliar los periodos de descanso si se eligen bien las fechas.

El primer gran bloque del año puede organizarse en torno a la Semana Santa. En 2026, el Viernes Santo será el 3 de abril, día no laborable en todo el país, y Canarias ha optado por mantener también el Jueves Santo como festivo. Si se añaden tres días de vacaciones (del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril), puede disfrutarse de nueve días consecutivos de descanso, del sábado 28 de marzo al domingo 6 de abril.

Otro momento favorable llega con el Día del Trabajo. El 1 de mayo caerá en viernes, lo que da pie a un puente de tres días. Sin embargo, quienes tomen los cuatro días previos (del lunes 27 al jueves 30 de abril) podrán descansar nueve jornadas seguidas. En verano, la Asunción de la Virgen (15 de agosto) cae en sábado, lo que no amplía directamente los fines de semana, aunque puede combinarse con vacaciones principales durante esa época del año.

El otoño también ofrecerá varias oportunidades. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, será lunes, lo que permite un descanso largo sin necesidad de solicitar días adicionales. Más adelante, el 2 de noviembre, lunes posterior a Todos los Santos, será festivo en Canarias, una de las comunidades que ha decidido trasladar esta celebración. Si se añaden tres jornadas de vacaciones del martes 3 al jueves 5 de noviembre, se consigue un bloque de nueve días consecutivos de descanso con un gasto mínimo.

Antes de finalizar el año, el puente de diciembre será otro momento idóneo. El Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en domingo, por lo que muchas comunidades, incluido el archipiélago canario, trasladarán el festivo al lunes 7. Si se suman el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y tres días de vacaciones del 9 al 11, puede disfrutarse de un periodo de diez días seguidos libres, del sábado 5 al lunes 14 de diciembre.

Con una planificación cuidadosa, los canarios podrán convertir el calendario laboral de 2026 en una herramienta estratégica para alargar sus vacaciones sin superar los días reglamentarios. Aprovechar los puentes naturales y los festivos autonómicos permitirá disfrutar de más de 40 días de descanso efectivo a lo largo del año, repartidos en varios periodos de desconexión.

Días festivos nacionales en 2026

1 de enero: Año Nuevo (jueves)

6 de enero: Epifanía del Señor (martes)

3 de abril: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (viernes)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (martes)

25 de diciembre: Natividad del Señor (viernes