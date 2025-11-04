Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España La última edición del ránking tiene a dos empresarios de las islas entre los 100 más ricos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 12:43 | Actualizado 13:12h.

La lista Forbes 2025 de los más ricos de España sigue dominada por Amancio Ortega. El dueño de Inditex no es solo la persona más rica de España, sino una de las más ricas del mundo. Su fortuna, a pesar de ser 10.300 millones de euros menor que en 2024, es de 109.900 millones, más de dicez vecez más que la segunda de la lista, su hija Sandra Ortega (10.000 millones).

Son los dos únicos que superan la barrera de los 10.000 millones. El resto está por debajo, incluidos los dos empresarios canarios que aparecen en la lista.

El primero es Eustasio López (Agüimes, 1953), propietario de Lopesan. El grancanario ocupa el puesto 37º y tiene una fortuna de 1.300 millones de euros, 100 más que en 2024, según los cálculos de la publicación especializada.

López controla el grupo Lopesan, con hoteles en Canarias, la península, Austria, Alemania, República Dominicana y Tailandia, además de otros negocios. Tiene el 51% de las acciones a través de la sociedad Invertur Helsan SL. También es accionista de empresas como Sacyr y Delta Island SARL, radicada en Luxemburgo.

El otro empresario canario de la lista no nació en el archipiélago, pero lleva aquí desde los años 70. Es Wolfgang Kiessling (Gera, 1937), fundador dfel Grupo Loro Parque, con la que gestiona el zoológico situado en Puerto de la Cruz, Siam Park o el Acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria. Según Forbes, Kiessling tiene una fortuna de 450 millones de euros.

La mujer más rica de Canarias

Forbes también publica una lista específica de mujeres. Son las 100 mujeres más ricas de España, y entre ellas hay una empresaria canaria. Se trata de Valentina Aristondo Mejia.

Ella y su familia tiene un patriomonio de 213 millones de euros gracias a la empresa Tourin Europeo, sociedad detrás de las marcas hoteleras GLORIA Thalasso Hotels y Thalasso Gloria, con hoteles en el sur de Gran Canaria.

La lista de los canarios más ricos

Las mayor parte de las grandes fortunas canarias están relacionadas con el turismo. Entre los patrimonios de más de 100 millones de euros que recoge Forbes hay apellidos muy conocidos del sector en las islas. Esta es la lista completa:

- Eustasio López: 1.300 millones de euros

- Wolfgang Kiessling: 450

- Abraham y Andrés Domínguez Santana (RM): 340

- Aurelio López González: 320

- Juan Miguel Sanjuán y Jover: 214

- Valentina Aristondo Mejía y familia: 213

- Pedro Agustín del Castillo Machado: 200

- Rachmand Bhavnani y familia: 150

- Rodolfo Núñez Ruano: 128

- Amid Achi Fadul: 123

- Óliver Alonso Rohner: 106

- Alicia y Enrique Martinón García y Mónica y María José Martinón Martínez (RM): 106