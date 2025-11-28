Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:09 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

La semana del Black Friday arrancó ya desde el lunes con fuerza en Canarias y así se mantendrá hasta el domingo -día de apertura comercial en todo el archipiélago-, con el día de hoy como jornada más fuerte, ya que muchos consumidores identifican las ofertas solo con un día, el 'viernes negro', cuando en realidad los descuentos se alargarán este año siete jornadas.

La fuerza con la que han arrancado las compras de Navidad tras el pistoletazo del Black Friday la resume de forma muy gráfica el secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina: «Las compras tienen prisa este año».

El sector estima que en lo que llevamos de semana las compras han repuntado un 4% respecto a años anteriores; con el tirón que aún queda por delante, el Black Friday podría acabar en el archipiélago con un aumento de las ventas superior al 6%. «Hay una pulsión del consumo muy fuerte con respecto a años anteriores», asegura Medina, que apunta que la climatología y el cambio de tiempo de estos días «está ayudando» a las compras de ropa de temporada.

«El frío y la lluvia está animando a la compra de ropa de invierno y se ha vendido bien aunque hay aún mucha mercancía», apunta. El dinamismo del consumo se da tanto en las tiendas físicas como en el online. El objetivo aprovechar las ofertas que pueden suponer un ahorro medio de 140 euros sobre el presupuesto inicial. De media, se estima que el gasto ascenderá a los 278 euros, según el Observatorio Cetelem, del grupo BNP Paribas.

Tras el buen arranque del Black Friday, que da comienzo a la campaña de Navidad, se prevé que el consumo se mantenga animado hasta enero. La buena marcha de la economía canaria, con cifras récord de trabajadores y con el turismo en máximos, está siendo clave para un consumo que ha arrancado la Navidad de forma frenética.

La campaña de Navidad es vital para el comercio, ya que representa el 30% de las ventas del sector. Este año, el 'viernes negro' se topa en Canarias con una huelga convocada por el sector comercial en la pequeña empresa, convocada por los sindicatos UGT y CC OO. Este útimo sindicato se descolgó ayer pero UGT, que es el mayoritario, mantiene el paro para hoy.

Desde la patronal del pequeño comercio, Cecapyme, no se prevé un gran seguimiento del paro, si bien, como apuntaban ayer fuentes próximas «ayudar, no ayuda». El presidente de Cecapyme, Raju Daswani, confía en los trabajadores del sector y espera que no tenga mucho impacto. «El pequeño comercio lo está pasando muy mal. Las ventas no crecen al ritmo de los costes y estas fechas son claves para lograr que el año cierre en positivo», manifiesta.