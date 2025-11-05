Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del salón de actos de CANARIAS7. C7

CANARIAS7 celebra el Foro 'Conversaciones con la consejera Jessica de León' el lunes 10 de noviembre

Bajo el título 'El eje que todo lo mueve. Debate sobre el impacto total del turismo', el evento tendrá lugar el próximo lunes 10 de noviembre, a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de CANARIAS7

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

CANARIAS7 celebra una nueva entrega del Foro 'Conversaciones con...', que en esta ocasión contará con la participación de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y será moderado por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez.

Bajo el título 'El eje que todo lo mueve. Debate sobre el impacto total del turismo', el evento tendrá lugar el próximo lunes 10 de noviembre, a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de CANARIAS7.

El debate, organizado por CANARIAS7 en colaboración con la consejería de Turismo y Empleo, pondrá el foco en los retos y oportunidades del turismo como motor económico, social y generador de empleo en Canarias.

Para confirmar su asistencia puede enviar un correo a eventos@canarias7.es antes del viernes 7 de noviembre.

