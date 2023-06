Canarias se prepara para un verano 'récord' de turistas y descarta un impacto negativo del 23-J

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El sector turístico de Canarias se prepara para un verano 'de récord' en un año en el que está prevista la mayor programación aérea de la historia del archipiélago, un 5% por encima de 2019.

Las reservas avanzan a buen ritmo y aunque en marzo, abril y mayo «ha descendido» la intensidad de la demanda que se registró en los cuatro primeros meses del año, todo apunta a ocupaciones «muy buenas», por encima del 80%. Así lo indican los responsables de cadenas hoteleras de las islas como Be Cordial & Resorts, Riu Hotels y Barceló Hotel Group, que descartan que la celebración de las elecciones el 23 de julio, en plenas vacaciones de muchos españoles, vaya a tener impacto en la temporada de verano. «Casi todos tenemos una política de cancelaciones y cambios muy abierta con lo que no hay problema para modificar fechas», indica el director general de Be Cordial & Resorts, Nicolás Villalobos, que indica por ahora no ha habido llamadas de clientes preguntando o interesándose de qué pasaría si les tocara ese día en una mesa.

En un sentido similar se expresa el director comercial de Barceló para Canarias, Madeira y Cabo Verde, Juan Francisco Hernández, quien añade, además, que muchos de los clientes de las islas son extranjeros. «En verano hay mucho turista peninsular sobre todo en las islas de Tenerife y Lanzarote pero también mucho extranjero que no le afecta», indica Hernández. Según apunta, tras cuatro meses «excepciones» (de enero a abril), la demanda se ha normalizado en en mayo y junio y prevén un repunte de nuevo a partir de julio. Hernández indica que en el momento actual Fuerteventura es la isla que «está más parada» debido a que es la que tiene «peor previsión» de plazas de avión, por debajo incluso de 2019. Tanto Villalobos como Hernández creen que el verano «será muy bueno» en Canarias, al nivel de 2019. Fuentes de Riu consideran que la «demanda estará fuerte» este verano para Canarias aunque en las últimas semanas la tendencia de reservas «está siendo menos positiva». La previsión de ocupación media que maneja la cadena a fecha de hoy es del 70% para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Sin embargo, se prevé que el porcentaje aumente en las próximas semanas con las reservas a corto plazo, que siguen teniendo mucho peso. De hecho la ocupación en junio, un mes tradicionalmente con menos turismo en las islas, está siendo del 90% para los hoteles del grupo. El presidente de la patronal turística de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, también maneja buenas previsiones sobre todo tras conocer los datos turísticos de abril. «La recuperación ya está aquí», indica. Preocupación entre los canarios que viajan fuera Por lo que respecta a los ciudadanos canarios que han comprado ya sus viajes para irse en julio fuera de las islas y que pudieran ser llamados para estar en una mesa electoral, sí existe preocupación. Así lo indica, el gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt), José Luis de la Rosa, que señala que aunque no hay «avalancha» de consultas sí están llamando personas preguntando qué hacer. «Nuestro consejo es que se cierre un seguro que cubra la cancelación por este motivo», indica De la Rosa, que apunta que el tener las vacacaiones contratadas «no exime» del requerimiento. Según apunta, el sector tratará de hacer todo lo posible para evitar que las elecciones impacten en el sector en un año en el que se preveía recuperar las cifras previas a 2019. El Gobierno no descarta 'tocar' la Ley electoral para eximir a quien tenga las vacaciones contratadas y le toque mesa El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, no descartó ayer introducir cambios en la Ley electoral, a preguntas de los periodistas, al fin de que el tener las vacacaciones contratadas pueda ser un eximiente en caso de ser llamado a una mesa en los comicios generales del 23J. «No se ha descartado nada en este sentido. Se estudian todas las condiciones y posibilidades», ha señalado el ministro de Turismo en declaraciones recogidas por Europa Press. Gómez ha intentado disipar los temores que hay en el sector turístico sobre el impacto que en las reservas puedan tener las elecciones generales, adelantadas para el próximo 23 de julio, y confía en que el proceso electoral no tenga «ningún tipo de incidencia» en la» buena evolución» del sector. Según argumentó, la reciente convocatoria de elecciones municipales y autonómicas «no ha tenido consecuencias negativas» en el turismo. Si bien, en el caso del archipiélago, como apuntaron los representantes del sector turístico de Canarias, los comiciones del domingo sí provocaron un recorte de la ocupación en las islas durante el puente del Día de Canarias. «Existen alternativas que no obligan a permanecer en el lugar de residencia y se puede solventar la situación con una buena planificación», añadió el titular de Turismo. Sin embargo, Gómez admitió que el proceso electoral condiciona la gestión del propio Ministerio y del Gobierno para los próximos meses, ya que contaba «con una planificación hasta diciembre». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio tras asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales.