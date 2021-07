«Canarias tiene un fuero fiscal propio que se concreta en el REF y que nos diferencia del resto del territorio»

¿Por qué cree usted la necesidad de crear un premio sobre trabajos en fiscalidad canaria?

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene un fuero fiscal propio que se concreta en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y que nos diferencia del resto del Territorio Nacional.

Este fuero especial no es nuevo y se remonta a la época de los Reyes Católicos cuando estos establecieron las primeras exenciones fiscales allá por 1852.

No obstante, desde la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias consideramos que el conocimiento de este instrumento Económico Fiscal que nos diferencia no es el adecuado y es por esto que hemos pensado en la iniciativa de crear un premio que pueda llegar al mayor número de personas posibles del Archipiélago, tanto profesionales, empresarios como personas de a pie. En nuestra opinión es imprescindible que todos los sectores de la economía lo conozcan en profundidad.

El Régimen Económico y Fiscal (REF) se encuentra en proceso de ralentización. ¿Iniciativas como el premio de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias suponen una palanca de impulso?

Es evidente que el REF como herramienta diferenciadora ha supuesto que el desarrollo de nuestro Archipiélago haya podido realizarse a lo largo del tiempo. El REF es imprescindible para que podamos seguir creciendo y la falta de este Mecanismo Económico Fiscal supondría la desaparición de nuestra Economía tal y como la conocemos.

Con la creación del Premio en Tributación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias la Asociación pretende llegar a la Sociedad Canaria a través tanto de profesionales como alumnos de las distintas Universidades en el estudio y la investigación de este imprescindible Régimen para los Canarios. Si podemos aportar nuestro granito de arena con la difusión de los estudios pues habremos conseguido el objetivo

¿Hay margen para que iniciativas nuevas, a través de los trabajos presentados al premio, encuentren acomodo en el Régimen económico del archipiélago?

Es innegable que el REF es una potente herramienta para nuestro Archipiélago, pero como todo es mejorable y en ese sentido si los trabajos que se presenten y al premio puedan aportar nuevas iniciativas pues bienvenidas sean. No obstante, en mi opinión creo que la introducción de nuevas iniciativas no es posible sin que exista interacción entre los diferentes agentes económicos de la región (políticos, empresarios, profesionales, ciudadanos, etc.) donde se ponga de manifiesto las distintas realidades de nuestras islas.

¿Qué papel cree Ud. que juegan las dos universidades canarias en el estudio e investigación de esta herramienta diferenciadora?

Pues en mi opinión creo que un papel muy importante ya que la Universidad tendría que ser el vehículo de aprendizaje del REF y que los alumnos salieran formados y con un conocimiento exhaustivo de este régimen tan importante e imprescindible para nuestra Economía. Me atrevería a decir que sería necesaria una asignatura concreta sobre el REF.

¿Deberíamos los canarios defender nuestro marco económico, permítame la expresión, con uñas y dientes?

Por supuesto, en días pasados hemos visto lo fácil que es modificar unilateralmente las condiciones del REF sin el consentimiento del Parlamento de Canarias. La unión de todos los partidos políticos en contra del Ministerio de Hacienda demuestra que nuestro REF es imprescindible para nuestra supervivencia en estos difíciles momentos y para nuestro desarrollo futuro. Por tanto, cada vez está calando más hondo en nuestra Sociedad la importancia que tiene este Instrumento. Por eso, entendemos que debe ser conocido por todos los habitantes del Archipiélago cada uno dentro de sus posibilidades.

¿Yo me pregunto si estas modificaciones se hicieran en otros fueros de nuestro país que ocurriría? Nuestra lejanía nos afecta hasta en estas situaciones, como siempre nos han afectado a lo largo de nuestra historia. La lejanía es una de las bases por las que nació el REF, nuestra lejanía del territorio peninsular y los costes asociados a la misma.

No obstante, también creo que es importante y necesario que exista una Comisión Permanente de las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma en lo que se refiere al REF. Todo lo que pueda solucionar el debate político no tendrá que ser resuelto por los tribunales.

Por último, que les diría a los posibles candidatos a la I EDICIÓN DEL PREMIO EN TRIBUTACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS.

Pues yo animaría tanto a profesionales como a alumnos de enseñanza superior a que presenten sus trabajos y que podamos consolidar este premio en el futuro, para que sea un referente en la Fiscalidad Canaria en cuanto a su conocimiento y a su utilización para el desarrollo socioeconómico de nuestra Región.