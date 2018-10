«El gas tiene sentido en Canarias si se prevé una fuerte demanda del uso residencial e industrial»

Las Palmas de Gran Canaria

— ¿A qué retos se enfrenta BP ante la transición energética?

— La transición energética es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. En los próximos años seguirá el crecimiento económico y el progreso en el nivel de vida del mundo. De aquí a 2040 prevemos que el PIB mundial se habrá doblado. Para facilitar ese crecimiento hace falta más energía. Actualmente un 85% de la energía viene de fuentes fósiles. El reto fundamental es satisfacer las demandas crecientes reduciendo emisiones. Desde BP creemos que será una transición energética más que una revolución porque se hará en muchos años. No puedes cambiar de un día para otro el mix energético, tan dependiente de las fuentes fósiles, por renovables. Llevará décadas. Así todo, pensamos que tanto el petróleo como el gas seguirá pesando un 50% en el mix energético en 2040.

— ¿Por qué las renovables van a paso tan lento? Se habla del cambio climático y hay concienciación en muchos estados de sus graves consecuencias pero da la sensación de que no se hace todo lo que se podría. ¿Intereses empresariales?

— No es un tema de intereses sino de desarrollo tecnológico. Las renovables tenían hasta hace unos años unos costes muy caros. En los últimos años han bajado y ya es competitivo. El límite al crecimiento es la tecnología. La eólica y la solar son energías limpias pero intermitentes. Cuando no hace viento y no hay sol no hay energía. Se necesitan sistemas de almacenamiento. Ese es el gran desafío: desarrollar la capacidad de almacenar de renovables. El día que eso se haga le pegará un empujón enorme a las renovables.

— En Canarias, por ejemplo, las renovables aportan al mix energético tan solo un 9% y debería rondar el 20%.

— En el caso de Canarias, debemos incluso agradecer que el impulso no haya sido mayor en los años anteriores. Me explico, en península el impulso fue grande cuando la tecnología no estaba desarrollada y a un coste alto, de ahí el déficit de tarifa que tenemos. En Canarias no fue el caso, no se sobreinvirtió en un momento en el que la tecnología era cara y ahora que es competitiva es cuando se plantean los proyectos de desarrollo en este área. Nosotros estuvimos en el negocio solar durante 25 años, fabricando paneles solares, y dejamos de hacerlo porque nos barrieron los chinos con unos costes más bajos. Ahora acabamos de volver con una compañía llamada Lightsource BP, para ver proyectos de desarrollo de energía solar en España y, sin duda, Canarias es uno de los mercados que vamos a analizar de futuro.

— Canarias, como región con más horas de sol al año, será una oportunidad, ¿no?

— No solo por horas de sol sino también por las distancias. Hablamos de distancias que no son muy grandes y, conforme se desarrollen los motores de los vehículos eléctricos, son más asumibles. Si hay un sitio de España donde el desarrollo de las renovables y de los motores eléctricos tiene sentido, cuando tecnológicamente sean competitivos que aún no lo son, es Canarias.

— Hablando de los vehículos eléctricos, ¿cómo se plantea el reto una compañía petrolera? ¿Asistiremos en algún momento a la desaparición del coche con motor de combustión?

— Primero voy a dar unos datos del mercado eléctrico y luego, lo que la compañía está haciendo. En el mundo hay 1,5 millones de vehículos eléctricos -híbridos o enchufables- de un total de 900 millones de automóviles. En España a finales de 2017 había en España 14.000 vehículos eléctricos de un total de 23 millones. Para 2030 se prevé que haya entre un millón y 2,4 millones. Son cifras muy modestas y fundamentalmente porque aún debe producirse el desarrollo tecnológico. Actualmente no es competitivo el coche eléctrico. Creemos que se tardará diez años en que esas tecnologías sean competitivas. Al final, el usuario podrá elegir en función de sus necesidades. Como BP la dirección hacia la electrificación es imparable. Que vaya a barrer al motor de combustión no lo tenemos tan claro. Hay que tener en cuenta que estos también evolucionarán. Un motor que hoy consume cinco litros a los 100 kilómetros, en 2040 estará en los 3 litros, con lo que también será muy competitivo.

— ¿Participa BP de alguna manera en el desarrollo de esta tecnología?

— Con ese escenario estamos desarrollando cargadores de batería de 300-400 kilovatios que sean ultrarrápidos, que se puedan cargar en cinco o diez minutos. Tenemos inversiones en dos compañías, una de ellas en el Reino Unido, y tenemos 6.000 puntos de carga de baterías, tanto en estaciones de servicio como en hogares pero nosotros apostamos por la carga ultrarrápida.

— Avanzamos, por tanto, hacia un nuevo modelo de gasolinera.

— La idea es que se suministre gasolina, gasóleo, electricidad e hidrógeno. Daremos suministro en la estación de servicio y en casa. Vamos a un modelo en los que los hilos en los que estaban divididos el mundo de la energía se fusionan. Será energía en sentido amplio.

— ¿Seguirá subiendo el precio del petróleo en los próximos meses?

— Si hay algo innato en el petróleo es la volatilidad. Nosotros creemos que se mantendrá estable a medio plazo entre los 60 y los 70 dólares.

— Canarias lleva años luchando por el gas pero siempre hay trabas. Algunas administraciones como el Cabildo consideran que su entrada paralizará las renovables mientras que el Gobierno dice que es una energía de transición. Como operador de gas natural que es BP en península, ¿cree que tiene sentido en Canarias?

— El gas natural lo vemos como una energía que es muy buena para dar un backup a la renovables hasta que ésta se pueda almacenar. En el caso de Canarias, si se mira la demanda de energía, el 70% viene por el transporte, terrestre, aéreo y marítimo. El resto, que es un 30%, es demanda industrial, servicios y hogares. Ese 30% está cubierto ahora por energías renovables y generación eléctrica de productos petrolíferos. No sé si ese 30% de la demanda, que tiene que ver con el uso industrial y residencial, está creciendo mucho. Si hubiera un patrón de crecimiento grande podría haber espacio para otro tipo de tecnología como el gas. Si la demanda se mantiene estable podría tener más sentido, desde un punto de vista económico, invertir en renovables y mantener los productos petrolíferos como backup, siendo una tecnología que ya está implementada, que ya se han hecho las inversiones y que el único coste que tienes es la materia prima que utilizas para la generación. En definitiva, que haya hueco o no para el gas depende de esa demanda y de la perspectiva de crecimiento en el futuro

— ¿Qué presencia tienen en las islas?

— Tenemos 70 estaciones de servicio. Hoy (por ayer) inauguramos una en Ingenio. En España tenemos 700, así que el 10% de nuestras ventas se dan en Canarias. En las islas somos el tercer operador, después de Disa y Cepsa, y tenemos una cuota de mercado del 14% en Santa Cruz de Tenerife y del 21% en Las Palmas. A nivel nacional es del 7%, así que Canarias es un mercado muy importante para nosotros y en el que invertimos con fuerza hace 30 años, con una instalación para importación de productos en los puertos de Tenerife y Gran Canaria, que son Terminales Canarios.

— ¿Prevén crecer a corto plazo?

— Sí. Nuestro crecimiento en los últimos años se da de la mano de un socio estratégico que es el grupo Dinosol. Uno de nuestro pilares de crecimiento en la red de estaciones de servicio tiene que ver con la tiendas de conveniencia. Hoy en día el 40% de las estaciones de servicio de las islas tienen una tienda de Hiperdino y tenemos 244.000 clientes que tienen una tarjeta de fidelización que hemos creado con Dinosol y que da ahorros adicionales. 244.000 clientes es una de cada tres familias en Canarias. Con Dinosol crecemos y entramos en otras islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. En La Gomera y El Hierro no estamos pero si hay un proyecto conjunto con Dinosol, allí iremos. En los últimos tres años hemos crecido por encima del mercado, entre un 1 y un 2% anual.