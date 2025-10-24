Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 24 de octubre de 2025

Canarias se enfría y crecerá un 2,3% en 2026 por el menor tirón del turismo

El descenso del consumo de los extranjeros recortará el crecimiento de los últimos años, según el BBVA Research. El empleo crecerá un 1,4%, al menor ritmo de los últimos cuatro ejercicios

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El servicio de estudios del BBVA, el BBVA Research, revisó ayer al alza las previsiones de crecimiento para Canarias y estima que su PIB cierre el año con un alza del 3,5%. Será la segunda región con mayor crecimiento tras Valencia, que lo hará en una décima más (3,6%), que lo hace aupada por la inversión y la construcción emprendida tras la dana.

A pesar de que el turismo se está desacelerando -el dato de pernoctaciones que se publicó ayer confirma la tendencia- sigue evolucionando de forma positiva, como se apunta en el último Observatorio Regional del BBVA Research. No ocurrirá lo mismo el próximo año cuando la moderación en el consumo de los no residentes (los extranjeros que nos visitan) recortará el crecimiento del PIB de Canarias al 2,3%. En 2026, las islas serán la octava región con mayor crecimiento del Estado. Pasa de la cabeza a la mitad de la tabla. Valencia seguirá estando en el primer puesto, con un crecimiento del 2,9%, por la inversión tras la dana. Tras ella estarán las regiones que concentran la industria militar debido al mayor gasto en defensa, como son Andalucía, Murcia, Galicia y Madrid.

El crecimiento del 2,3% de Canarias viene de alzas los años anteriores del 3,5%; 4,4% y 3,6%, respectivamente. En cuanto al empleo previsto, en 2026, se estima que crecerá en Canarias un 1,4%, muy lejos de los alzas de los ejercicios anteriores y que fueron del 2,7% (2025), 3,8% (2024) y 4,7% (2023).

Pese al mayor crecimiento del PIB de Canarias durante este año y los ejercicios posteriores al covid, la riqueza por habitante se aleja de la media. Canarias está a la cola, junto a Extremadura y Andalucía, lejos del País Vasco y Navarra que lideran la tabla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  3. 3 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  4. 4 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  5. 5 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  6. 6 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  7. 7 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido
  8. 8 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta
  9. 9 Un recurso atasca la reapertura de tres kioscos municipales y la TAO avanza en su uso público
  10. 10 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias se enfría y crecerá un 2,3% en 2026 por el menor tirón del turismo

Canarias se enfría y crecerá un 2,3% en 2026 por el menor tirón del turismo