Canarias se enfría y crecerá un 2,3% en 2026 por el menor tirón del turismo

El servicio de estudios del BBVA, el BBVA Research, revisó ayer al alza las previsiones de crecimiento para Canarias y estima que su PIB cierre el año con un alza del 3,5%. Será la segunda región con mayor crecimiento tras Valencia, que lo hará en una décima más (3,6%), que lo hace aupada por la inversión y la construcción emprendida tras la dana.

A pesar de que el turismo se está desacelerando -el dato de pernoctaciones que se publicó ayer confirma la tendencia- sigue evolucionando de forma positiva, como se apunta en el último Observatorio Regional del BBVA Research. No ocurrirá lo mismo el próximo año cuando la moderación en el consumo de los no residentes (los extranjeros que nos visitan) recortará el crecimiento del PIB de Canarias al 2,3%. En 2026, las islas serán la octava región con mayor crecimiento del Estado. Pasa de la cabeza a la mitad de la tabla. Valencia seguirá estando en el primer puesto, con un crecimiento del 2,9%, por la inversión tras la dana. Tras ella estarán las regiones que concentran la industria militar debido al mayor gasto en defensa, como son Andalucía, Murcia, Galicia y Madrid.

El crecimiento del 2,3% de Canarias viene de alzas los años anteriores del 3,5%; 4,4% y 3,6%, respectivamente. En cuanto al empleo previsto, en 2026, se estima que crecerá en Canarias un 1,4%, muy lejos de los alzas de los ejercicios anteriores y que fueron del 2,7% (2025), 3,8% (2024) y 4,7% (2023).

Pese al mayor crecimiento del PIB de Canarias durante este año y los ejercicios posteriores al covid, la riqueza por habitante se aleja de la media. Canarias está a la cola, junto a Extremadura y Andalucía, lejos del País Vasco y Navarra que lideran la tabla.

