Canarias, la comunidad más cariñosa de España

El archipiélago se posiciona como el destino ideal no solo para disfrutar de unos días de descanso, gastronomía y naturaleza, sino también para sentirse acogido por su gente y su servicio. Así lo subraya un estudio elaborado por Preply, una plataforma online de aprendizaje de idiomas, que ha entrevistado a 1.586 residentes de 20 ciudades principales de toda España.

Los datos concluyen, en concreto, que los camareros de la provincia de Las Palmas y los dependientes de Santa Cruz de Tenerife son los más cariñosos del país. Esta calidez y amabilidad no solo mejoran la satisfacción del cliente, sino que también fomentan un ambiente acogedor y agradable. «La capacidad de estos trabajadores para mostrar cariño y atención personalizada refleja la cultura hospitalaria de las islas», apuntan en un comunicado.

Por su parte, Andalucía es la región con mayor número de «ciudades cariñosas», con Granada en el primer puesto, seguida de Málaga, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Por el contrario, los españoles menos afectivos viven Alicante, Barcelona, y Las Palmas.

El puntaje se basa en una media global calculada sobre diez puntos en base a la frecuencia de los españoles para realizar muestras de afecto como besos, abrazos o piropos.

Más besos

Los españoles hacen honor a su fama de hacer visible su aprecio a través de besos. Córdoba (7,1), La Coruña (7) y Gijón (6,9) son las ciudades más besuconas, mientras que en Alicante (5,9), sus habitantes prefieren mostrar el afecto por otras vías.

No obstante, dar un beso o un abrazo no es la única manera de hacer visible el amor por los demás. El refuerzo verbal, por ejemplo mediante apodos cariñosos, se encuentran entre las muestras favoritas de los españoles. En este caso, Vitoria (7), Sevilla (6,9) y Gijón (6,9) son las zonas del país con más costumbre a usarlos. En el otro lado de la moneda, Palma de Mallorca (6,1) y Las Palmas (6,2) no las emplean tanto como recurso.

¿A quién no le gusta recibir cariño?

El estudio también ha clasificado estas ciudades españolas según el grado de receptividad y gusto por recibir las 6 muestras de cariño preguntadas. Según a los datos, los gijoneses (74,1 %), santacruceros (73,9 %) y donostiarras (70 %) comentan estar 'de acuerdo' y 'muy de acuerdo' ante la idea de si les gusta recibir muestras de cariño, liderando el ránking nacional. Por el contrario, las ciudades donde los habitantes son menos propensos a recibir de buena gana estas interacciones son La Coruña, con solo un 53,8 %, Bilbao con un 55,4 %, y Barcelona con un 56,1 %. Estos datos ahondan en las diferencias culturales y sociales que existen entre las distintas regiones de España en cuanto a la expresión y recepción del cariño.

En el ránking general, se aprecian también diferencias respecto al de ciudades más cariñosas: Santa Cruz de Tenerife (7,1) es la ciudad que más afecto «necesita», seguida de Málaga (6,9) y San Sebastián (6,9). Sus habitantes gustan de recibir muestras de cercanía y afecto en su día a día, ya sea por contacto físico o por el lenguaje. En cambio, coruñeses (6,2), barceloneses (6,3) y palmesanos (6,3) muestran más autonomía respecto a estas interacciones humanas.

Los jóvenes son más cariñosos

El estudio ha permitido conocer a qué generación pertenecen los españoles más cariñosos. El resultado muestra que los más jóvenes, los centennials, es la generación más afectuosa de nuestro país (6,3), por encima de los millennials (6,3), Gen X (6,1) y boomers (6,1) . En concreto, los jóvenes son los que dan más abrazos y usan apodos cariñosos con sus seres queridos. Aun así, esto no significa que los españoles más maduros se queden atrás a la hora de dar cariño: los baby boomers son los más besucones y quienes más afirman mostrar su afecto a sus seres queridos.

«Esta disposición a dar cariño en estas edades se puede deber a momentos vitales, como ser abuelo o abuela o estar una fase de vitalidad y alegría que proporciona la juventud o conocer gente», señala la nota.

Por otro lado, el estudio muestra también que las mujeres (6,5) son más cariñosas que los hombres españoles (6). En concreto, estas muestran su afecto enviando emojis cercanos y cariñosos (7) y usando palabras cariñosas en su día a día , por lo que podemos decir que son expertas en el lenguaje del cariño.

