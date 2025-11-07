Canarias bate récord y acoge el 27% de la producción audiovisual de España Los incentivos fiscales del archipiélago atraen las miradas de las producciones locales, nacionales e internacionales

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:06 Compartir

El sector audiovisual en las islas sigue como un tiro. El 27% de la producción de esta industria que se lleva a cabo en España se realiza en las islas. Así, Cataluña y el archipiélago son las dos regiones que más proyectos concentran en España, con ocho cada una. Son datos que se reflejan en el informe anual sobre el sector audiovisual en España en 2025.

No es casualidad. Además de la belleza indiscutible del archipiélago, uno de los principales factores que explica la bonanza del sector son los incentivos fiscales. Debido al Régimen Económico y Fiscal de las islas, se ofrece una deducción del 54% en el primer millón de euros y el 45% para los gastos adicionales. Además, se establece un límite de 36 millones de euros por producción y 18 millones de euros por episodio en el caso de las series. También entra en juego la Zona Especial Canaria, que ha pasado de 38 empresas del sector audiovisual en 2019 a más de 80 en 2025, según datos del Gobierno de Canarias.

El informe, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública proclama a la región como un lugar «preferente en la realización de producciones audiovisuales de ámbito internacional, estatal y local».

El Gobierno de Canarias sitúa al sector audiovisual como punta de lanza para la diversificación económica en las islas, de ahí que centre sus esfuerzos en desarrollar proyectos para atraer más inversiones al territorio y para que se apueste por el talento local. Con datos de 2024, las islas acogieron 154 rodajes, lo que se tradujo en 218 millones de euros en inversión y más de 14.600 empleos directos.

Dentro del audiovisual, uno de los sectores a los que el archipiélago está prestando más atención es la animación. Las islas han aprovechado el tirón que existe en estos momentos en España, ya que en los últimos años ha experimentado un crecimiento notable hasta convertirse en un referente dentro del mercado europeo.

Así, en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, Canarias es la quinta región que más facturó dentro de este mercado, aglutinando el 3,13%. La primera es Madrid, que concentró el 57,07% de la facturación total del sector.

Y en este segmento de la animación, el Gobierno de España, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, con datos de 2023, deriva ayudas para su desarrollo. Canarias, junto a el País Vasco, es la cuarta comunidad que más dinero recibe (un 8%) del total, en un ranking que lidera Cataluña, con el 37% de las ayudas, seguida de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

En este sentido, el archipiélago concentra el 5,6% de las empresas de animación afincadas en España, capitalizando así «su atractivo fiscal y su proyección internacional para atraer inversión extranjera y nuevos proyectos». En la actualidad hay 14 entidades inscritas en la ZEC, lo que supone «más del 60% del sector en el archipiélago) y el VFX, con cinco nuevas entidades inscritas desde 2022 (lo que suman ocho).

Y eso se traduce en la generación de empleo. En este caso, Canarias es la tercera región del territorio español que más ocupación registra en el área de la animación (7,94%) por detrás de Madrid y Barcelona, regiones que son centros de referencia de esta materia.

Como destaca el presidente de la Zona Especial Canaria, Pablo Hernández, a través de una nota de prensa, los resultados de estos datos son una acción conjunta del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Proexca–Gobieno de Canarias y de los cabildos, además de las entidades que conforman el Clúster Audiovisual de Canarias.

En la hoja de ruta de la ZEC está poner el foco en ampliar la oferta de formación vinculada al sector audiovisual y potenciar las infraestructuras: «Necesitamos depender menos del talento exterior».

Temas

Rodajes

ZEC