Calviño anuncia una reunión con la banca este viernes para hablar del nuevo impuesto La vicepresidenta se reunirá con las patronales bancarias, entidades financieras y Banco de España para valorar el gravamen y reitera que esta tasa no se repercutirá en los ciudadanos

Todo son dudas alrededor del nuevo impuesto a la banca anunciado por el presidente Pedro Sánchez durante el debate del estado de la nación de la semana pasada. El Gobierno calcula que servirá para recaudar 1.500 millones de euros al año, pero aún no se conoce qué gravará ni en qué medida. De ello dará cuenta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una primera reunión con el sector bancario este viernes a las 12 de la mañana, según anunció en rueda de prensa.

La vicepresidenta detalló que este viernes se reunirá con las patronales bancarias, entidades financieras y representantes del Banco de España para comenzara a hablar de esta nueva tasa que, reiteró, «no se repercutirá a los ciudadanos».

El Ministerio de Hacienda aún no ha concretado en qué consistirá este nuevo impuesto y la ministra de Economía no quiso adelantar nada. Además, rechazó la idea de que la banca esté contra este impuesto ya que, a su entender, «todas las grandes empresas quieren contribuir a dar soluciones y arrimar el hombro para contener la inflación y hacer un reparto justo del coste de la guerra». En este sentido, afirmó que hay un «fuerte compromiso público» y que esta nueva medida no se repercutirá en el coste de los servicios financieros para los ciudadanos.

Tras presidir la reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios con las comunidades autónomas y la FEMP (Federación de Municipios y Provincias), Calviño indicó que el Gobierno ya ha asignado casi 16.000 millones en lo que va de año a las comunidades para financiar con fondos europeos proyectos de sus competencias. Ya se han resuelto 650 convocatorias de nivel autonómico, con 21.000 proyectos beneficiarios.

«Se ha alcanzado ya la velocidad de crucero en el despliegue de fondos europeos», aseguró la ministra, que indicó que a fecha 7 de julio ya se han autorizado inversiones por el 53% del crédito presupuestado. El ritmo mensual de convocatorias supera los 2.000 millones de euros entre las estatales y autonómicas.