Bruselas garantiza las ayudas al tomate canario a pesar del ‘brexit’

silvia fernández las palmas de gran canaria

El jefe de Unidad del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), Bruno Chauvin, expresó ayer a los agricultores canarios su intención de preservar el nivel de ayudas que reciben los tomateros canarios aunque el próximo 31 de octubre se produzca una salida no pactada del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, un brexit a las bravas. Así lo indicó el presidente de la Coag, Rafael Hernández, tras un encuentro mantenido en la capital comunitaria y que forma parte de una ronda de contactos que la organización agrícola mantendrá durante dos días con distintos representantes de la Comisión Europea para minimizar el impacto del brexit en el tomate y frenar los recortes propuestos hace unos meses sobre el Posei.

«La reunión ha sido muy provechosa. Nos ha expresado su intención de mantener las ayudas a los productores de tomate canario aunque no se exporte al Reino Unido», indicó Hernández, quien apuntó que aunque por ahora no se ha concretado cómo se va a hacer «existe la garantía». «El dinero va a llegar a los agricultores aunque por ahora no se sabe la manera», señaló.

Los tomateros canarios perciben en torno a 3,3 millones de euros del Posei. Parte de esa subvención se dirige a la producción (ayuda por hectárea) y otro tanto a la comercialización (al kilo que se exporta fuera). Tras el brexit la primera se mantendrá pero la segunda se perderá en las exportaciones al Reino Unido al haberse convertido éste en un tercer país. Además los tomateros reciben 3,2 millones de ayudas al transporte -que los da el Gobierno de España con el visto bueno de Europa- que también se perderán en el traslado de la fruta al Reino Unido si la UE no articula soluciones. Las palabras de Bruno Chauvin tranquilizaron al sector que confía en que la UE articule los mecanismos necesarios para que se mantenga el nivel de ayudas. «Van a desplazar las ayudas de un bloque a otro para que el productor del tomate siguen manteniendo las ayudas», insiste Hernández.

Además de con los responsables del Posei, a los que reclamó no aplicar recortes en las subvenciones agrícolas de Canarias, Hernández se reunirá hoy con el responsable de Desarrollo Rural, Ángel Falder, que es el responsable del plan del archipiélago.