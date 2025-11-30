Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Numerosas personas aprovecharon ayer el día de apertura comercial en domingo para hacer compras navideñas. Cober

Broche de oro al Black Friday de este año

En los entornos de los centros comerciales de las principales ciudades del archipiélago se registraron colas y atascos de tráfico típicos de estas fechas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:24

Las compras continuaron este domingo en Canarias en el primer día de apertura comercial en festivo de la campaña navideña. La jornada puso el broche de oro a la temporada de más compras del año. En los entornos de los centros comerciales de las principales ciudades del archipiélago se registraron colas y atascos de tráfico típicos de estas fechas.

Desde el sector comercial se valoró de forma muy positiva la semana del Black Friday de este año, cuando se ha registrado un aumento de las ventas superior al 4%. En toda la campaña navideña se prevé superar el 6,5%.

