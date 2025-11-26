Cómo la entrega de piezas de coche en la UE se acelera en 2025 y por qué España y Canarias requieren un enfoque especial

El nuevo estándar de entrega y la presión de los consumidores

Has comprado una pieza de coche por internet y esperas recibirla en pocos días; sin embargo, la fecha de entrega se retrasa y la frustración aparece de inmediato. En 2025, este tipo de situaciones se vuelven especialmente molestas, porque los clientes ya comparan la entrega de piezas de recambio con la de productos de consumo diario. Hoy el comprador exige tres cosas: rapidez, previsibilidad y transparencia.

El mercado europeo de piezas de automóvil ha dejado de ser un nicho para convertirse en un sector maduro del comercio electrónico. Las expectativas han cambiado: cada vez más consumidores esperan que una pieza llegue tan rápido como un libro o un smartphone comprado en Amazon.

Para entender mejor esta evolución, el experto AUTODOC ha realizado una amplia encuesta entre sus clientes para identificar los principales «puntos de dolor» de la logística. En este artículo analizamos las tendencias que están marcando el ritmo del sector, las soluciones que ya se están aplicando y los desafíos específicos que afectan a España y, sobre todo, a las Islas Canarias.

Ecosistema logístico y actores clave

El mercado europeo de piezas de recambio está segmentado en varios modelos:

- Marketplaces especializados o e-tailers (AUTODOC, Norauto): catálogo muy amplio, soporte técnico basado en el número VIN y conocimiento profundo del sector.

- Marketplaces generalistas (Amazon): gran capacidad logística y alta velocidad de entrega, aunque menor especialización técnica.

- Distribuidores oficiales (OEM): garantía de originalidad y compatibilidad, pero con precios más altos y un surtido más limitado.

Especificidades de la logística de piezas de recambio

- Amplia variedad de pesos y tamaños: desde un filtro hasta un capó.

- Transporte de mercancías peligrosas, como baterías o aceites.

- Complejidad en la catalogación y en la elección, donde solo el número VIN garantiza precisión.

Expectativas y realidad: resultados de la encuesta

Los datos de la encuesta muestran por qué los clientes siguen percibiendo la entrega de piezas de recambio como lenta.

Velocidad de entrega y disposición a esperar

- 41 % de los clientes están dispuestos a esperar entre 1 y 3 días.

- 17 % exige entrega en menos de 24 horas.

Resultado: alrededor del 30 % de los compradores considera la entrega «lenta» o «muy lenta».

Principales problemas señalados por los clientes

- Retrasos en la entrega (52 %): el problema principal.

- Falta de transparencia (22 %): ausencia de actualizaciones sobre el estado del pedido.

- Paquetes dañados (21 %): embalaje inadecuado para piezas frágiles o voluminosas.

En resumen, las quejas no se centran solo en la velocidad, sino también en la comunicación y la conservación del producto.

España: logística a «dos velocidades»

España refleja bien las diferencias regionales en los plazos de entrega.

España peninsular

- Aceleración en áreas urbanas: en Madrid y Barcelona se aplican modelos PUDO (Pick-Up and Drop-Off), que aceleran la «última milla».

- Desventaja en áreas rurales: en las zonas más remotas, los plazos pueden alargarse entre dos y tres días respecto al estándar europeo.

Islas Canarias: un desafío aparte

1.- Geografía: la entrega solo puede realizarse por mar o por aire.

2.- Aduanas e impuestos: las Islas Canarias no forman parte de la zona aduanera del IVA de la UE. Cada envío requiere declaración aduanera y está sujeto al impuesto local IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).

3.- Consecuencia: para los residentes de Canarias, el problema de los retrasos (52 %, según la encuesta) se agrava por la imprevisibilidad aduanera y los costes adicionales.

Optimización y estrategias

Descentralización de la red de almacenes

Las empresas están pasando de hubs centralizados a centros de distribución regional (RDC) en países como Francia y Polonia, lo que permite reducir los plazos de entrega y mejorar la capacidad de respuesta.

Tecnología y transparencia

- Pronósticos con IA: permiten ubicar el inventario de forma precisa según la demanda prevista.

- ETA transparente (hora estimada de llegada): clave para resolver el problema del 22 % de los clientes que no reciben información puntual.

Medidas específicas para España y Canarias

- Integración con transportistas locales: mejora la eficiencia en las zonas rurales peninsulares.

- Automatización aduanera: permite calcular el IGIC y tramitar los documentos directamente durante el proceso de compra, reduciendo la incertidumbre en las Islas Canarias.

La trayectoria del mercado

En 2025, el éxito en la entrega de piezas de recambio no depende tanto de la rapidez como de la inteligencia logística y la transparencia.

Puntos clave:

- Los consumidores esperan velocidad al nivel de los bienes FMCG: rápida y predecible.

- Según la encuesta de AUTODOC, el principal problema son los retrasos (52 %), seguidos de la transparencia y la integridad de los envíos.

- España, y en particular las Islas Canarias, requieren estrategias diferenciadas por sus barreras geográficas y fiscales.

En los próximos años se consolidarán la descentralización, la expansión de las redes PUDO y la personalización de las soluciones logísticas, especialmente en regiones con regímenes fiscales especiales. Las empresas que logren transformar las expectativas de los clientes en procesos logísticos más ágiles y transparentes se convertirán en líderes del sector.