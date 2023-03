Binter optará a slots que Iberia y Air Europa liberen tras la fusión

El presidente de la aerolinea Binter Canarias, Rodolfo Núñez, reconoció ayer que tras la fusión de Iberia y Air Europa y la inclusión de esta en el conglomerado IAG se plantean nuevas oportunidades para el grupo canario de la aviación.

Durante su intervención en el encuentro empresarial organizado ayer por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en colaboración con Deloitte, Núñez apuntó que tras la fusión, que considera que es positiva para España porque equiparará Madrid a otros 'hub' europeos, «viene otro tiempo» y que la aerolínea canaria «estará en ese tiempo».

Aunque Núñez no quiso entrar en el detalle de los planes que tiene la aerolínea en los próximos meses, una vez que al fusión entre Iberia y Air Europa sea una realidad, sí adelantó que entre otras cosas tratará de optar a los slots que se liberen en la península y Canarias, especialmente en la ruta entre el archipiélago y Madrid, que es donde se da mayor duplicidad entre las dos aerolíneas; aunque no se cierran a ninguna oportunidad. Además, su apuesta es por plazas aéreas de calidad.

Según dijo, Binter «se está jugando el cuello» con la ayuda de algunos bancos «para dar un paso» que es «arriesgado y comprometido» pero, como indicó, «quieren y deben hacerlo» para seguir creciendo. En este sentido, reclamó el apoyo institucional del Gobierno de Canarias «que esperamos conseguir».

« No queremos predominar pero sí tener un papel en ese juego que viene porque es natural que así sea», dijo Núñez.

En este punto, el presidente de Binter destacó la necesidad de ofrecer a todos los clientes la plaza aérea que demanda e indicó que no todos quieren una «low cost». «Un señor que viene de Londres a Canarias no sé si encuentra el tipo de plaza de avión que quiere; probablemente, no. Encuentra buenas plazas, precios y frecuencias pero igual no una 'business' en condiciones y hay personas que se lo pueden permitir», indicó Núñez.

El presidente de Binter señaló que mientras que en 2010 tres cuartas partes de las aerolíneas que volaban a Canarias era 'full services', esto es, compañías tradicionales y el resto era 'low cost', en 2022, tras años de cambio en la tendencia, los datos se invirtieron. De forma que el pasado año, el 80% de las erolíneas que operaron en las islas era 'low cost' frente a un 20% 'full services'. «Cuando se produzca la fusión tres cuartas partes de las plazas estarán en manos de un solo grupo», manifestó.

En contra de topar los precios

El presidente de Binter se posicionó en contra de topar los precios de los billetes y establecer Obligaciones de Servicio Público (OSP) en las rutas con la península que son competitivivas. Según dijo, Canarias tiene un «buen sistema» de conexión aérea y marítima «gracias a que no hay compañías públicas». De haber seguido con Iberia y Trasmediterránea públicas se mostró convencido de que «no íbamos a estar igual».

En su opinión, cuando «algo funciona bien» es mejor no tocarlo porque «hay muchos riesgos». De ahí que abogó por un sistema «libre». «Nosotros somos la aerolínea de Europa que mejor sabe cómo gestionar un tráfico regulado y, a lo mejor, a nosotros nos va estupendamente con más regulación y prosperamos mucho pero, Canarias -se preguntó, lo dudo. Ya veremos», concluyó.

Finalmente, respecto a la fusión destacó que supondrá abrir la puerta hacia Sudamérica, con mayor número de conexiones y frecuencias.