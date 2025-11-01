Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Binter lanza billetes a 90 euros para volar entre Valladolid y Canarias desde este sábado

El bintazo comienza este sábado, 1 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2026 con billetes que pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:17

La compañía aérea Binter ha lanzado una promoción para volar entre Valladolid Canarias desde 90 euros desde este sábado, 1 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2026 con billetes que pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre.

Binter extiende así a la temporada de invierno sus vuelos directos con Tenerife y permite volar desde Valladolid a cualquier isla de Canarias con el enlace interinsular de conexión gratuito, han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid estará unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, con el Aeropuerto de Tenerife Norte los miércoles y sábados, y con Gran Canaria los lunes y jueves.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía como binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

