El BCE reúne de urgencia a su Consejo de Supervisión para analizar las tensiones bancarias

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya advirtió este jueves de que la institución seguirá «muy de cerca» las turbulencias financieras provocadas por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el rescate de Credit Suisse. Este viernes, tan solo un día después de que la entidad europea decidiera subir los tipos de interés en 50 puntos básicos y elevar el precio del dinero al 3,5%, el Consejo Supervisor del BCE se ha reunido de «urgencia» en Fráncfort para analizar la situación de los mercados financieros europeos.

El encuentro servirá para «intercambiar impresiones» sobre los recientes eventos en el sector bancario, incluido el rescate de once entidades privadas al banco estadounidense First Republic con 30.000 millones, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la institución. Esta reunión técnica será breve y no se espera que concluya con ninguna decisión en firme. Fuentes del BCE insisten en que este tipo de encuentros 'ad hoc' suelen ser habituales cuando ocurren «cambios drásticos» en la economía de la Eurozona y los mercados financieros. De hecho, a principios de semana, el organismo supervisor del BCE ya se reunió para estudiar las posibles consecuencias de la quiebra del SVB.

El BCE ha mantenido contactos con los bancos europeos para vigilar los posibles «efectos secundarios» en el sector tras la caída de Credit Suisse. Con todo, el organismo se ha mantenido firme en su decisión de aumentar los tipos de interés en 50 puntos básicos, tal y como avanzó en febrero. Es más, Lagarde afirmó que la inestabilidad financiera exigía tomar «una decisión robusta» por parte de la insitución europea.

El BCE y los representantes de las instituciones europeas han cerrado filas y han defendido durante toda la semana la «fortaleza» del sector bancario europeo. Y el jefe del banco central francés, François Villeroy, ha insistido este viernes en que «las entidades francesas y europeas son extremadamente sólidas». Lagarde también espantó los fantasmas de una posible crisis financiera, al asegurar que la situación bancaria es «mucho mejor» de la que había en 2008, cuando estalló la crisis financiera y que la institución «está lista» para suministrar liquidez al sistema financiero «si fuera necesario».

La inflación en la eurozona

En este contexto de subida de tipos, Eurostat dio a conocer este viernes la tasa confirmada de inflación interanual de la eurozona de febrero, que se situó en el 8,5%, lo que implica una bajada de una décima frente al dato de enero, mientras que la tasa subyacente escaló a un récord del 5,6%.

De este modo, la tasa de inflación interanual de la zona euro acumula cuatro meses consecutivos de desaceleración y se situó en su nivel más bajo desde mayo de 2022, antes de que BCE comenzara a subir los tipos de interés.

Entre los países de la UE, las menores tasas de inflación se observaron en Luxemburgo (4,8%), Bélgica (5,4%) y España (6%), mientras que las mayores subidas se registraron en Hungría (25,8%), Letonia (20,1%) y Chequia (18,4%).