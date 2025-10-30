El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%

Cambio de escenario, pero manteniendo el guión establecido. El Consejo Gobernador del Banco Central Europeo (BCE) se ha reunido hoy en Florencia -en vez de ... en la gris Fráncfort-, pero sigue firme en su mandato para garantizar la estabilidad de precios, para lo que ve necesario mantener los tipos de interés en el 2% actual, en la que es su tercera pausa consecutiva. Los buenos datos sobre la inflación de la eurozona, que aunque ha sufrido un pequeño repunte en septiembre se sitúa en el 2,2%, han respaldado esta decisión del Eurobanco.

El BCE se siente cómodo en el nivel actual de tipos de interés: las previsiones más recientes indican que los precios de la Eurozona se mantendrán en torno al objetivo del 2% hasta finales de 2027. También se espera una aceleración del crecimiento económico, con un avance del PIB del 1,2% este año, del 1% en 2026 y del 1,3% en 2027, según los cálculos publicados en septiembre.

El comunicado de la institución comunitaria señala que la economía de la Eurozona ha seguido creciendo «a pesra de un entorno global desafiante». Destaca que el mercado laboral, los sólidos balances del sector privado y los recortes de tipos llevados a cabo anteriormente por el BCE «siguen siendo importantes fuentes de resiliencia» para la zona euro. Con todo, señala que la incertidumbre sigue siendo elevada, en particular aquellas relacionadas con las disputas comerciales y las tensiones geopolíticas.

A juicio de Inversis, firma especializada en la distribución de activos financieros, la Eurozona avanza gracias a un entorno financiero más favorable y políticas fiscales y monetarias complacientes que apoyan la recuperación del consumo privado. Esta postura comienza a favorecer tanto la inversión como el consumo, aunque señalan que su «efecto pleno se materializará a lo largo de 2026».

La presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, explicará en detalle la decisión de la institución europea en rueda de prensa a partir de las 14:45 horas.