Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
La presidenta del BCE, Christine Lagarde. REUTERS

El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%

Los buenos datos sobre la inflación hacen que la institución se encuentre cómoda en los niveles actuales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:15

Comenta

Cambio de escenario, pero manteniendo el guión establecido. El Consejo Gobernador del Banco Central Europeo (BCE) se ha reunido hoy en Florencia -en vez de ... en la gris Fráncfort-, pero sigue firme en su mandato para garantizar la estabilidad de precios, para lo que ve necesario mantener los tipos de interés en el 2% actual, en la que es su tercera pausa consecutiva. Los buenos datos sobre la inflación de la eurozona, que aunque ha sufrido un pequeño repunte en septiembre se sitúa en el 2,2%, han respaldado esta decisión del Eurobanco.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  7. 7 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  8. 8 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%

El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%