BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% y prevé un millón de nuevos empleos en dos años

La economía crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre por el empuje de la demanda interna pese a la moderación del turismo y de ... las exportaciones, lo que tirará del PIB de 2026 hasta cerrar con un avance del 2,4%. Esta es la previsión de BBVA Research, que este miércoles publicó su informe Situación España en el que por ahora vaticina el mayor crecimiento de la economía del año que viene de los organismos y supera en dos décimas la previsión del Gobierno.

Su proyección es que el PIB avance un 2,9% este año, un 2,4% el que viene y un 2% en 2027 gracias gracias en buena parte a la capacidad de generación de empleo y a la demanda interna. En concreto, los economistas prevén que la fuerza de trabajo seguirá aumentando, en parte gracias a la inmigración, lo que permitirá que se creen casi un millón de empleos hasta 2027, a razón de 480.000 puestos de trabajo en promedio anual durante los próximos dos años.

Además, la afiliación a la Seguridad Social hasta la fecha apunta a una mayor creación de empleo en la última parte del año y se espera que la contribución de la demanda interna al crecimiento continúe siendo positiva este trimestre. «Los avances en el consumo (tanto público como privado) y la inversión el pasado trimestre parecen atípicamente elevados y, dada la información conocida hasta el momento, se espera una moderación», apunta el informe.

Otro factor que va a contribuir al crecimiento económico es el precio de la energía, ya que según los analistas el coste del combustible y de la luz permanecerá «relativamente bajo», lo que contribuirá a la competitividad de las empresas. Además, el informe destaca las expectativas de inversión en el sector eléctrico, sobre todo de generación de energía con fuentes renovables.

Inflación a la baja; vivienda al alza

Las previsiones de BBVA Research apuntan a una tendencia de lento descenso de la inflación (del 2,5% y del 2,2% en 2026 y 2027, respectivamente), lo que facilitará la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y a su vez impactará en el consumo privado.

Por el lado de la inversión en vivienda, se acelerará durante los próximos años (un 6,2% y un 6,4% en 2026 y 2027, respectivamente), apoyada por los vientos de cola que impulsarán la demanda. Pese a ello, las ventas de viviendas permanecerán prácticamente estables en 2025 y 2026 en torno a las 725.000 unidades al año, dice el informe. Se trata de un comportamiento que no responde a un debilitamiento de la demanda, sino a la falta de producto disponible y al consecuente encarecimiento de la vivienda.

De hecho, los precios de la vivienda seguirán creciendo con fuerza, por encima del 10% este año y alrededor de un 9% el próximo, lo que implicará que parte de la demanda potencial quede excluida por la imposibilidad de afrontar el pago.