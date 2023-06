La subida de tipos consuma el desplome de la firma de hipotecas

Al Banco Central Europeo (BCE)le está encajando su pretendida ecuación con la que quiere constreñir la actividad y los precios, al menos en el caso del sector inmobiliario. La fórmula de incrementar los intereses en una escalada histórica; estancar las operaciones de compraventa de viviendas; y, sobre todo, que se desplome la financiación a través de unas hipotecas cada vez más caras por los tipos al alza está funcionando en el caso de España. Aunque el objetivo de que bajen los precios –la inflación– sigue si conseguirlo, porque una buena parte de las compraventas siguen haciéndose a tocateja. Y, entre otras causas, esa variable sigue metiendo presión a los precios.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas disminuyó más de un 18% el pasado mes de abril respecto al mismo mes de 2022, hasta sumar un total de 27.053 préstamos sobre vivienda. Se trata de la cifra más baja desde finales del año 2020. Por entonces, la economía aún se encontraba espoleada por los efectos de la pandemia y la restricción de casi toda actividad en ese año, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este último descenso registrado en abril, que es el más acusado desde enero de 2021, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena tres meses de tasas negativas tras la caída del 2% que se anotó en febrero y el desplome del 15,7% del mes de marzo. Es decir, cada mes que pasa la caída de firma de hipotecas respecto al año anterior es superior en un descenso que previsiblemente irá a más en las próximas semanas a medida que los tipos de interés han seguido subiendo hasta el 4% actual.

Al mismo tiempo, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 4,1% interanual en el cuarto mes del año, hasta los 136.945 euros, mientras que el capital prestado disminuyó un 21,6%, hasta los 3.704 millones de euros.

La reducción del importe prestado por los bancos a los compradores es mucho mayor que la caída experimentada por las compraventas. Hasta el pasado mes de abril las operaciones realizadas habían caído un 8% en términos interanuales, casi diez puntos menos que el nivel de hipotecas firmadas. Esta discordancia se explica porque cada vez se venden menos casas financiadas y más pagadas al contado. En concreto, un 55% de las ventas se realizan sin necesidad de financiación, según los últimos datos del Consejo General del Notariado. Los grandes patrimonios, las herencias y los extranjeros definen esta realidad.

Más allá de la reducción en el número de operaciones, el mercado inmobiliario español también revela una nueva coyuntura:los préstamos que se firman para financiar una vivienda son cada vez más costosos. De hecho, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 3,43% en abril, su cifra más elevada desde mayo de 2015, con un plazo medio de 23 años.

Por encima del 3%

En el caso de las viviendas, tras las subidas de tipos adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) y el encarecimiento del Euríbor, el interés medio en abril fue del 3,09%, por encima del 1,77% de un año antes y el más alto desde abril de 2017. El plazo medio es de 24 años.

El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de abril a tipo variable, mientras que el 61,3% se firmaron a tipo fijo: se trata del porcentaje más bajo desde abril de 2021 y 14 puntos inferior al de julio de 2022, cuando se alcanzó un máximo del 75%. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,78% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,29% en el caso de las de tipo fijo.

No parece que en los próximos meses la situación vaya a ser mucho mejor. El euríbor escalaba ayer hasta el 4,11%, lo que supone un nuevo récord que no veía desde el año 2008, cuando comenzaba a amenazar la gran recesión y posterior crisis financiera. El índice, que anticipa los movimientos del BCE de cara a los próximos meses, ya asume que la institución presidida por Christine Lagarde subirá el precio oficial del dinero al menos dos veces en la segunda mitad del año. En concreto, en la reunión de julio podría hacerlo hasta el 4,25% e incluso llegaría al 4,5% si la institución monetaria no consigue contener la inflación.