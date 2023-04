Las familias retiran 21.500 millones en depósitos en el año

En tres meses, 21.500 millones de euros menos. Eso es lo que han descendido en el primer trimestre los depósitos bancarios de los hogares españoles. Una estampida que se ha frenado en los dos últimos meses pero que aún continúa. En enero, los hogares sacaron 13.100 millones de euros de sus depósitos en los bancos, al mes siguiente fueron 5.000 millones y en marzo la salida respecto a febrero fue de 3.400 millones, según los datos publicados este jueves por el Banco de España. Al cierre del año pasado, los hogares tenían ahorrados en depósitos más de un billón de euros.

Las razones para sacar el dinero son diversas, unas están ligadas a la necesidad de echar mano de ahorros para hacer frente a gastos crecientes debido a la inflación y otras porque se buscan destinos que remuneren mejor el ahorro. Los bancos, que ahora están presentando sus resultados trimestrales, aseguran que no van a entrar en una guerra de remuneración de depósitos, a pesar de que han subido los tipos de interés. Las hipotecas se han encarecido notablemente pero el ahorro de las familias no se ha visto retribuido en niveles parecidos. Los bancos no se ven estimulados a abrir una guerra por el pasivo porque tienen suficiente liquidez debido a la política monetaria ultra expansiva de los últimos años; además, si empiezan a remunerar con tipos altos los depósitos perderían parte del margen de intereses, y, por ahora, la rentabilidad del negocio en España todavía no cubre el coste del capital. Por ello, prefieren reconducir el ahorro hacia otro tipo de productos que les generan más comisiones como los fondos de inversión, aunque conllevan más riesgo para el ahorrador.

Por detrás de Alemania y Francia

Las rentabilidades ofrecidas por la gran banca española en depósitos se encuentran a la cola de Europa. La rentabilidad de los depósitos en España para plazos de entre 1 y 3 años fue, de media en febrero, del 0,7% frente al 1,95% de Alemania o el 2,58% de Francia, según datos del Banco Central Europeo. Aún así, para el ahorrador que busque ahora hay algunas ofertas. Por ejemplo, en las últimas semanas, Openbank ofrece el Depósito Bienvenida con una rentabilidad del 1,75% TAE y un plazo de doce meses, que sube al 2,75% si se vincula una cuenta con ingresos mensuales. ING ha subido la rentabilidad de su cuenta naranja al 1%. Bankinter retribuye hasta el 5% TAE el primer año pero solo los primeros 5.000 euros. Hay otros depósitos remunerados con límite de saldo retribuido, pero básicamente la gran banca, que acumula más de la mitad del ahorro, se justifica en no hacer ofertas agresivas para captar depósitos en que cuando los tipos de interés oficiales estaban en negativo, las entidades no cobraron a sus clientes. Apple ha sido la última en meterse en la guerra del pasivo y ofrece una cuenta de ahorro con una rentabilidad del 4,15% anual, pero por ahora solo se puede contratar en Estados Unidos.

El total de depósitos (que incluye empresas, administraciones públicas, instituciones de inversión colectiva, seguros y fondos de pensiones) cayó en los tres primeros meses del año en 41.000 millones de euros, hasta situarse en 1,645 billones de euros, pero en marzo retomó la senda alcista con 13.000 millones más en depósitos respecto a febrero.