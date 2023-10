Banca March redirige su modelo de negocio hacia la banca privada y los extranjeros

Con motivo de la inauguración de su nuevo centro de negocio en Las Palmas de Gran Canaria, Banca March ha presentado sus objetivos del Plan Canarias para el trienio 2023-2025. Unas metas que incluyen «reforzar su compromiso con Canarias» y aumentar los clientes de Banca Privada y empresas un 50% en tres años. La entidad bancaria prevé incrementar su volumen de negocio entre 2023 y 2025 en un 26%, hasta unos 3.300 millones de euros, con un aumento de los activos bajo gestión del 49%.

José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, explicó que el cambio de modelo de negocio que la entidad ha acometido en Canarias es muy similar al llevado a cabo en el territorio nacional. Un cambio de modelo dirigido a convertirse en referentes en la especialización en banca privada y asesoramiento a empresas, alejándose de la definición de ser «un banco comercial al uso» al mismo tiempo que sigue profundizando en el mercado no residente.

Según Acea este es «un mercado financieramente culto y estable con proyectos de vida muy consolidados. «Nos parece que tiene muy poco sentido dar la espalda a un sector con tanto peso en la economía canaria». Además, añadió que están «más preparados que nunca» para impulsar esa transformación que pretenden específicamente en Canarias.

En lo relativo a las empresas, Banca March apuesta con fuerza por este negocio, donde ya cuenta con más de 3.000 clientes. Así lo demuestra el hecho de que el 36% de las empresas canarias con facturación superior a 3 millones de euros sean clientes de la entidad. Banca March busca concentrar este negocio en dos grandes centros especializados en Tenerife y Gran Canaria.

Acea consideró que el modelo de Banca March es «único e irreplicable» y destacó que el hecho de no cotizar en bolsa «les evita presión de mercado y conflicto de intereses» al no tener la necesidad de hacer nada que «fuerce un resultado para tener una cotización que acompañe a determinada exigencia». El consejero delegado de Banca March subrayó que el gran problema de la banca privada es que «se utiliza mucho como nombre y no se profundiza en lo que implica. Hacer banca privada de verdad requiere esa visión de largo plazo y tener el banco muy armado en solvencia, especialización y calidad crediticia».

Ángel Martínez, Director General de Banca March y Responsable de banca comercial recalcó que en la entidad tienen una máxima muy marcada y es que «no se le ofrece nada al cliente que no esté dispuesto a contratar ninguno de nuestros accionistas».

Solvencia

Banca March presume de ser la entidad más solvente de España, con un CET 1 del 20% a junio de este año. A finales de septiembre su volumen de negocio se situó en 2.700 millones de euros, un aumento del 5% desde enero, con un destacado avance de los activos bajo gestión, un 8%, impulsado por un crecimiento del número de clientes superior al 12%.