La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife En la isla redonda se prevé ubicar la central en el puerto de Las Palmas, opción que plantea muchos interrogantes. Solo en Fuerteventura se rompe realmente el monopolio natural de Endesa

La central de El Charco y la de Candelaria dejarán de operar y serán desmanteladas a petición del Gobierno de Canarias.

El concurso de concurrencia competitiva resuelto de forma provisional por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y actualmente en fase de alegaciones, convierte a la empresa balear Sampol, que lleva años tratando de entrar en Canarias, como protagonista destacada.

Sampol, que acometió la electrificación del Muelle Grande en el puerto de Las Palmas (para la conexión eléctrica de buques a tierra) y ahora desarrollará varias soluciones del concurso exprés, el llamado 'antiapagones', acometerá en el marco del concurso de concurrencia competitiva la construcción y puesta en funcionamiento de dos centrales eléctricas, una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Además, también ha logrado que el Ministerio le apruebe proyectos en el marco de este procedimiento en la isla de Fuerteventura.

En el caso de Tenerife, donde se va a cerrar la central de Endesa en Candelaria, Sampol pondrá en marcha una de unos 100 MW mientras que en Gran Canaria la potencia será similar. Lo más llamativo es el emplazamiento que se prevé y que es el mismo puerto de Las Palmas, según señalan fuentes próximas y conocedoras de la resolución, cuyo contenido es un galimatías en toda regla.

Sampol ha propuesto esta ubicación por proximidad a la zona norte de la isla, donde hay un déficit elevado de potencia y por tanto, de riesgo de apagón, y por tratarse de suelo industrial. Ambas peculiaridades le han valido más puntuación por parte del Miteco a la hora de valorar y aprobar los proyectos presentados.

Sin embargo, esta ubicación plantea muchos interrogantes y suscita muchas dudas sobre su viabilidad real. Para empezar, se trata de una central eléctrica que quema gasoil -al igual que la prevista en Tenerife- y, si hace apenas unas semanas la planta de gas de Totisa fue tumbada en el trámite medioambiental, todo apunta a que esta central puede llevar el mismo camino.

Sampol será la única empresa que entre en las dos grandes islas de Canarias, donde se concentra alrededor del 80% de la potencia mientras que los proyectos de Disa han sido rechazados. Esta empresa canaria solo logra entrar en Fuerteventura junto a Satocan y Sampol. Las tres aportarán las soluciones ante el cierre previsto y a petición del Gobierno de Canarias de la central de Endesa en El Charco. Aquí también son numerosos los interrogantes que se abren, sobre cómo se hará para cerrar esta central en un plazo al que tiene que llegar a tiempo el resto de soluciones para no generar problemas de déficit de potencia y generación en la isla.

La empresa Sampol será la única que entrará en competencia con Endesa en las islas capitalinas, si bien el grueso de la generación seguirá descansando sobre la empresa con sede en Italia (Endesa). Eso sí, en su caso a cuenta de estirar la vida útil de sus centrales, puesto que no se le ha permitido renovar equipos. Sampol, por contra, empezará a generar con equipos nuevos.

Endesa, además, va a seguir encargándose en exclusiva del sistema eléctrico en La Gomera, La Palma y El Hierro, donde no se presentó ninguna otra empresa. También es el caso de Lanzarote. En todas estas islas sí habrá renovación de equipos obsoletos, a diferencia de lo que ocurre en Gran Canaria y Tenerife, puesto que no hay nadie más que haya optado. En todos los casos se seguirá quemando gasoil por decisión del Miteco, que ha optado por la vía más barata y menos sostenible para cubrir el déficit del sistema eléctrico de Canarias.

Fuentes próximas consideran «decepcionante» el resultado del concurso por varias razones. Para empezar, la apuesta por combustibles más sostenibles no se ha producido porque se sigue con la quema de gasóleo y para seguir, no se produce una ruptura del monopolio natural de Endesa, que va a seguir liderando la generación en Canarias. Solo se rompe en la isla de Fuerteventura, donde, como se ha señalado anteriormente, va a haber cuatro operadores.