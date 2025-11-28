Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 28 de noviembre de 2025

Averigua qué domingos y festivos abre el comercio de Canarias esta Navidad

Este domingo 30 es día de apertura comercial en toda Canarias, en coincidencia con la semana del Black Friday. En todo el mes de diciembre el único día de cierre es el 7 de diciembre

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Este domingo, día 30, abrirá todo el comercio de Canarias para mantener el pulso del consumo en la semana del Black Friday, que da el pistoletazo de salida a la campaña navideña, la más larga del año ya que se extiende hasta enero.

Será el primer día de apertura comercial de estas navidades y seguirá a lo largo de diciembre, con la única excepción del domingo 7. Esa jornada los comercios del archipiélago no abrirán porque sí lo harán el sábado 6 y el domingo 8. A lo largo de año en Canarias son diez los festivos en los que se puede abrir. Salvo esa excepción los comercios abrirán sus puertas los domingos 14, 21 y 28 de diciembre.

El domingo 7 sí se abrirá en las zonas turísticas. En el caso de la capital grancanaria hay cinco zonas de apertura, dos durante todo el año y tres solo durante la temporada de cruceros, del 1 de octubre al 30 de abril. Entre otras están la calle Mesa y López y el centro comercial de Las Arenas. En Santa Cruz de Tenerife solo hay una zona turística de apertura comercial que abre todo el año.

La apertura del domingo de ese fin de semana se anticipa con atascos y colas en las vías próximas a zonas y centros comerciales, sobre todo teniendo en cuenta la fuerza con la que ha comenzado la semana del Black Friday.

