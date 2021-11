La «avalancha» de cenas de Navidad cuelga el cartel de lleno en muchos restaurantes de Canarias

Tras año y medio de pandemia, confinamiento y restricciones, se ha desatado la locura. Después de un 2020 en el que las celebraciones estuvieron contenidas por la covid, los canarios en el actual estado de 'vuelta a la libertad' se han entregado -por el momento y a la espera de la evolución de los contagios- a la celebración de las comidas y cenas de Navidad, bien familiares, entre amigos o de empresa.

Las ganas de normalidad unido al ahorro que se ha gestado en el último año y medio ha provocado una auténtica explosión en la demanda, según indica el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes , Cafeterías y Ocio (AECBR) de Las Palmas, Fermín Sánchez.

«Hay 'overbooking'», afirma Sánchez, quien indica que, tal y como ha sucedido con las compras, las reservas se han adelantado este año un mes. Desde octubre se estaban ya cerrando y ahora mismo, para los dos fines de semana más fuertes, el del 11 y el del 18, los restaurantes más de moda o en las zonas más demandadas tienen el cartel de lleno. «Lo más demandado son las cenas pero a medida que se va ocupando todo la gente empieza a barajar las comidas», indica Sánchez. La preferencia son los fines de semana pero hay reservas también para los días de diario, sobre todo los jueves.

«La gente tiene muchas ganas y hay un buen nivel de reservas», insiste Sánchez, que asegura que encontrar hoy sitio para cenar después del 15 de diciembre «es complicado».

El tirón de las reservas hace anticipar a algunos restaurantes que superarán los niveles de 2019, aunque la situación no es igual en todos los locales. Todos experimentan mejoría pero son los de moda los que están «desbordados». En cuanto a los precios, como apunta Sánchez, los menús este año se han encarecido ligeramente debido al aumento de los costes, como la luz y las materias primas, y rondan de media los 30-35 euros.

El precio de la cena, sin embargo, no parece ser un inconveniente este año para los canarios que se muestran dispuestos a pagar un poco más que en Navidades anteriores debido a ese ahorro del confinamiento que provoca mayor capacidad de gasto.

«No se ve como otros años al cliente ir a lo justo. La gente no está yendo al precio», asegura Mario Gil, CEO del grupo M&M y propietario de El Churrasco. Según explica, muchas cenas están organizadas por empresas que quieren celebrar con sus trabajadores el inicio de una nueva etapa. «Muchos están celebrando el año pasado y éste», apunta, que destaca la «alegría, las ganas y la fuerza» de este año. En su caso, ha optado por no subir los precios pese al aumento de costes en un 15%. Gil confía en que en el primer trimestre de 2022 se estabilice la situación y ya, en caso contrario, revisará sus precios.

En su caso, las reservas están «muy por encima» de 2019. También maneja cifras muy positivas Daniel González, propietario del restaurante The Hook y de el The Hook: Food Cultur, que acaba de abrir en Franchy y Roca. «Estamos al tope de capacidad», indica González, que destaca que en su caso está siendo clave la terraza exprés que tiene. «Si nos la quitan nos iríamos al garete», manifiesta. Alfonso Rodríguez, propietario de La Barbería, en Vegueta, afirma que las reservas están creciendo a buen ritmo aunque, en su caso, aún no han alcanzado el nivel de 2019. Considera que la incertidumbre «sigue latente» y aún hay personas reacias a las celebraciones. «De momento tenemos bastante reservas y faltan por confirmar. Yo creo que, si no cambia nada, serán unas buenas Navidades para el sector», señala Rodríguez.

Yasmina Betancor, propietaria de La Pepa de Triana, y Dmitrii Schmitt, dueño del restaurante Ragù, enMalteses, confirman el tirón de las demandas pero se muestran cautelosos por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas si los contagios de covid siguen aumentando y se opta por imponer restricciones. «No quiero ni pensarlo. Sería un desastre para el sector que llevo un año y medio aguantando como puede», señala Schmitt.

Empiezan las primeras cancelaciones por el alza de contagios

Yasmina Betancor, propietaria del restaurante La Pepa de Triana -uno de los más conocidos de la zona comercial-, pide a las administraciones claridad y orden a la hora de informar y tomar decisiones respecto a la covid para evitar que el «miedo y la incertidumbre» se impongan sobre la realidad de la situación. Según indica, su nivel de reservas es elevado pero teme que empiece a decaer por el temor a los contagios. Ayer mismo, según explica, una empresa cliente habitual del local anuló la reserva que tenía hecha desde octubre para la cena de Navidad de 40 comensales «para dar ejemplo» ante el repunte de los casos.

También ha recibido varias llamadas de personas que tenían reservas hechas para más de diez personas al fin de ver «cómo se iban a organizar» en mesas. «La gente está empezando a pensar que las reservas son solo para diez personas porque se está hablando de que va a haber restricciones y limitaciones de aforo e incluso que vamos a pasar de fase», indica Betancor, que reclama a las administraciones «claridad».

«Por favor que el Gobierno se ponga de acuerdo y no nos tenga para adelante y para atrás porque esto es una locura», reclama Betancor, que ya hace dos meses que sacó a todos sus trabajadores del ERTE y ha acometido nuevas contrataciones para la campaña de Navidad. «Es organizar todo, la mercancía, los trabajadores, los pedidos... para que luego se adopten las medidas, por eso pido al Gobierno que actúe con celeridad», indica.

Alfonso Rodríguez, del restaurante La Barbería, también teme que se produzca una caída de las reservas como ocurrió en 2020. «Empezaron a saltar las malas noticias y todo el mundo empezó a anular. Ese es el temor», señala. Por su parte, Dmitrii Schmitt, de Ragù Triana, considera que la covid «no va a desaparecer» y que hay que empezar a convivir con ella. «Tenemos que aprender a hacerlo», concluye.